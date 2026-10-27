martes 27  de  octubre 2026
LIDERAZGO COMPARTIDO

Global Minds reunió en Miami a autores y empresarios para compartir historias de superación

Euselandia Alcántara, fundadora y directora ejecutiva de la comunidad, destacó el valor de los libros y de las alianzas entre participantes de distintos países

Corte de cinta durante la tercera edición de Global Minds, celebrada en el EB Hotel Miami.

Corte de cinta durante la tercera edición de Global Minds, celebrada en el EB Hotel Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La cita reunió a autores, empresarios y profesionales de la comunicación para intercambiar ideas y establecer alianzas.

La cita reunió a autores, empresarios y profesionales de la comunicación para intercambiar ideas y establecer alianzas.

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Euselandia Alcántara, fundadora y directora ejecutiva de Global Minds Miami.

Euselandia Alcántara, fundadora y directora ejecutiva de Global Minds Miami.

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Josefa Castillo Rodríguez, cónsul general de la República Dominicana en Miami, durante el encuentro Global Minds.

Josefa Castillo Rodríguez, cónsul general de la República Dominicana en Miami, durante el encuentro Global Minds.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Parte de los invitados al encuentro Global Minds, dedicado al liderazgo, el emprendimiento y las historias de superación.

Parte de los invitados al encuentro Global Minds, dedicado al liderazgo, el emprendimiento y las historias de superación.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Participantes de distintos países compartieron experiencias durante las jornadas de Global Minds en Miami.

Participantes de distintos países compartieron experiencias durante las jornadas de Global Minds en Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - La tercera edición de Global Minds tuvo a Miami como sede el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, con un encuentro de autores, empresarios, emprendedores y profesionales de la comunicación que puso el acento en el liderazgo, las historias de superación y la creación de alianzas.

La cita, presentada como Global Minds Generations 2026, se celebró en el EB Hotel Miami y dio continuidad a un recorrido que comenzó en Punta Cana en 2024 y siguió en Nueva York en 2025.

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En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Euselandia Alcántara, fundadora y directora ejecutiva de la iniciativa, explicó que el propósito fue reunir a personas de diferentes trayectorias para compartir sus experiencias y establecer relaciones que pudieran convertirse en colaboraciones.

“Global Minds es una comunidad de líderes, empresarios, emprendedores”, expresó. Muchos de sus integrantes, añadió, habían encontrado en los libros una forma de contar su vida y transmitir lo aprendido a lo largo de su desarrollo personal y profesional.

Euselandia Alcántara, fundadora y directora ejecutiva de Global Minds Miami.

Euselandia Alcántara, fundadora y directora ejecutiva de Global Minds Miami.

Ese vínculo entre la escritura y el emprendimiento ocupó un lugar central en su explicación. Alcántara destacó que detrás de los negocios y los logros de los participantes hubo procesos que merecieron ser contados, tanto por sus dificultades como por los aprendizajes que dejaron.

“Son empresarios hoy, son emprendedores, son personas exitosas, pero dentro de todo ese éxito hubo todo un proceso”, señaló.

La organizadora resaltó la satisfacción de ver a los autores presentar sus obras y relatar cómo habían llegado hasta ese momento. Para ella, esas intervenciones permitieron acercarse a la dimensión personal de quienes compartieron sus proyectos y explicar el camino que precedió a sus resultados.

La elección de Miami también tuvo un componente afectivo. Alcántara recordó que había vivido durante varios años en la ciudad y que conservaba una relación especial con ella.

“Miami es una ciudad que amo”, afirmó. Al explicar la decisión, mencionó además la procedencia de los invitados: entre ellos figuraron participantes de Italia, Estados Unidos y países de Centroamérica y Suramérica.

Esa diversidad no se limitó al origen geográfico. La comunidad también congregó a creadores de pódcast, profesionales de la comunicación y personas vinculadas al ámbito religioso, además de escritores y empresarios. Alcántara la describió como “una comunidad muy diversa” y se refirió a sus integrantes como la familia Global Minds.

La cita reunió a autores, empresarios y profesionales de la comunicación para intercambiar ideas y establecer alianzas.

La cita reunió a autores, empresarios y profesionales de la comunicación para intercambiar ideas y establecer alianzas.

El programa combinó espacios de formación, intercambio y exposición de obras. La agenda del viernes contempló una jornada de trabajo en grupo para autores, emprendedores y líderes, mientras que la del sábado estuvo dedicada a conferencias y paneles. Las experiencias de vida y las oportunidades de colaboración formaron parte de los temas propuestos para ambas jornadas.

Al referirse a la continuidad de la iniciativa, Alcántara anticipó que el siguiente destino implicaría un viaje de varias horas de vuelo, aunque no reveló la sede durante la entrevista.

Su énfasis, sin embargo, estuvo en las relaciones que buscó propiciar esta edición. La posibilidad de “hacer realmente esas alianzas, esas conexiones especiales” resumió uno de los objetivos que atribuyó al paso por Miami: que el acercamiento entre los participantes pudiera extenderse más allá del evento.

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