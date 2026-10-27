martes 27  de  octubre 2026
SUCESO

Incendio en Miami deja dos hospitalizados y al menos 15 vecinos desplazados

Los bomberos evacuaron un edificio de 52 apartamentos en Flagami y auxiliaron a adultos mayores y personas con movilidad reducida durante un operativo que movilizó a más de cien efectivos

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Dos adultos mayores fueron hospitalizados por inhalación de humo y al menos 15 personas quedaron desplazadas tras un incendio que obligó a evacuar un edificio de cinco pisos en Flagami durante la madrugada de este martes 27 de octubre, según el balance inicial de los bomberos de Miami.

El siniestro se reportó alrededor de las 2:30 a. m. en Blue Lakes Apartments, ubicado en el 5275 de la calle 7 del noroeste.

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Cuatro personas recibieron atención de los equipos de rescate. Dos de ellas fueron trasladadas al Jackson Memorial Hospital y se encontraban en condición estable, de acuerdo con la información de las autoridades recogida por Local 10.

Las llamas procedían del apartamento 410, en el cuarto piso. Al acceder a ese nivel, los rescatistas encontraron un pasillo cubierto por humo denso que reducía la visibilidad y dificultaba sus labores.

La presencia de vecinos que utilizaban sillas de ruedas o permanecían encamados exigió asistencia para sacarlos del inmueble. La respuesta fue elevada a dos alarmas y reunió aproximadamente 35 unidades de emergencia y más de cien bomberos.

El complejo, que tenía 52 apartamentos, fue evacuado mientras las dotaciones combatían el fuego. Los equipos tardaron entre 30 y 40 minutos en controlarlo, pero el humo y el agua afectaron otras áreas del edificio.

El nivel donde comenzó el incendio contaba con 12 viviendas, ocho de ellas ocupadas. Sus residentes no pudieron volver a casa tras el operativo.

A las consecuencias del siniestro se sumaron los daños por agua en el único ascensor, que añadieron dificultades para quienes no podían utilizar las escaleras.

La Cruz Roja acudió para evaluar las necesidades de los desplazados y coordinar asistencia. La causa del incendio permanecía bajo investigación.

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