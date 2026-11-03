Carolina del Norte: Republicanos pierden el primer escaño en el Senado

Centro de votaciones en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.

Los republicanos perdieron este martes el escaño de Carolina del Norte en el Senado, una derrota que los sondeos daban por descontada, según las proyecciones de Associated Press (AP) y la cadena CNN.

El candidato demócrata Roy Cooper, exgobernador del estado, se impuso al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano.

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Aunque el Partido Republicano ya había dado por perdido el escaño días antes de los comicios, la contienda estuvo muy disputada durante buena parte de la campaña.

Se trata del primer escaño que los demócratas arrebatan a los republicanos en esta noche electoral de los comicios de medio mandato.

Para conquistar la mayoría en la Cámara Alta, los demócratas necesitan además arrebatar a los republicanos al menos cuatro de los seis estados en disputa: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas.

También deben conservar su escaño por Michigan, donde las encuestas apuntan a una contienda ajustada.

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