viernes 7  de  agosto 2026
TENDENCIAS

Restaurante de Hollywood apuesta por cenas privadas sin vestimenta

C.L.A.S.S. Soirée Steakhouse organiza una velada mensual para adultos bajo normas de privacidad, consentimiento y respeto

C.L.A.S.S. Soirée Steakhouse, ubicado en Hollywood Beach.

C.L.A.S.S. Soirée Steakhouse, ubicado en Hollywood Beach.

COLLAGE - DLA/ FOTOS TOMADAS DE GOOGLE MAP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HOLLYWOOD, Florida.- La ropa no forma parte del protocolo durante una de las noches más singulares de C.L.A.S.S. Soirée Steakhouse. En esas fechas, el establecimiento recibe a un máximo de 20 adultos para compartir una cena de cinco tiempos en un ambiente reservado.

La iniciativa, anunciada como Nude Dining Experience, se celebra el primer lunes de cada mes, mientras los empleados permanecen vestidos durante todo el servicio. La fórmula busca combinar la oferta culinaria con un espacio de convivencia para personas interesadas en ese estilo de vida.

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El próximo encuentro está programado para el 7 de septiembre, entre las 7:00 y las 10:00 p.m., en el local situado en el número 121 de la avenida 20 Norte, en Hollywood Beach.

Las entradas tienen un precio base de 250 dólares para los hombres, 150 para las mujeres y 300 por pareja. Los cargos aplicados por la plataforma de venta incrementan el desembolso final.

La reservación incluye aperitivos, entremeses, un plato de mar y tierra y un brindis con champaña. Entre las opciones anunciadas figuran filete de res alimentada con pasto, cola de langosta de Florida, macarrones con queso y trufa, puré de papas al estilo francés y buñuelos acompañados con helado.

Al llegar, los comensales disponen de un área apartada para quitarse la ropa antes de pasar al salón. Quienes prefieran incorporarse gradualmente pueden utilizar las batas proporcionadas por el negocio, además de toallas y protectores para los asientos.

La convocatoria está limitada a mayores de 18 años y exige una conducta respetuosa. Cualquier contacto físico requiere consentimiento, mientras la discreción constituye una de las condiciones indispensables para participar.

Los organizadores también se reservan el derecho de admisión y pueden retirar inmediatamente a quien vulnere las normas o afecte la seguridad de los presentes.

El concepto surgió después de que un grupo nudista alquilara el recinto para realizar una reunión particular. A partir de aquella solicitud, el chef y propietario Maurad Ali identificó la posibilidad de incorporar este formato a la programación habitual.

Para el empresario, el propósito no consiste en convertir la desnudez en espectáculo, sino en distinguir su propuesta dentro del competitivo sector gastronómico del sur de Florida. La comida, sostiene, debe continuar como protagonista de la noche.

La portavoz de la ciudad, Joann Hussey, confirmó que esta modalidad es legal porque los trabajadores conservan su indumentaria. El interior tampoco resulta visible desde la vía pública, una característica destinada a proteger la intimidad de los asistentes.

La peculiar apuesta ha despertado curiosidad y opiniones divididas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios la consideran una alternativa innovadora, otros cuestionan sus límites. El establecimiento, entretanto, mantiene abierta la venta de boletos para las próximas fechas.

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