viernes 7  de  agosto 2026
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Messi llega a la cima goleadora de la Leagues Cup en triunfo del Inter Miami

Con un nuevo doblete, el argentino Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia del torneo y las "Garzas" vencieron 4-2 al Atlético San Luis

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

JEFF DEAN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El astro argentino Lionel Messi se encumbró como el máximo anotador en la historia de la Leagues Cup al firmar el miércoles un doblete en el triunfo 4-2 del Inter Miami sobre el Atlético San Luis en el Estadio Nu.

"Fue un partido extenuante, pero nosotros tenemos un potencial ofensivo importantísimo, nuestro juego se basa en eso y corremos los riesgos de estar expuestos", dijo Guillermo Hoyos, director técnico del club estadounidense.

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Messi llegó a 14 goles en una docena de partidos de la Leagues Cup y desplazó momentáneamente al segundo puesto a Denis Bouanga, el delantero gabonés de Los Ángeles FC que tenía 13 anotaciones hasta ese momento.

Más tarde, Bouanga también llegó a 14 goles, con el que marcó en el 1-1 ante el Guadalajara (LAFC ganó 5-4 en penales).

"Messi si juega a la contra es el mejor y si defiendes en bloque bajo y lo dejas jugar también es el mejor", comentó Diego Mejía, entrenador del equipo mexicano.

"Hoy mi decisión fue ser el Atlético San Luis que somos en nuestra liga y salir a competir, pero estamos hablando del mejor jugador de la historia", añadió.

La victoria de las "Garzas" también fue posible gracias a tres asistencias del lateral izquierdo Allen Noah y al pleno dominio del mediocampo del brasileño Casemiro.

El Atlético tuvo la osadía de tocar la pelota en terreno de los rosas y tras una larga secuencia de pases, David Rodríguez marcó el 1-0 al minuto 4 con remate de cabeza, a pase de Román Torres.

"No hay calificativos para Messi"

Recién desembarcado en la MLS, procedente del Manchester United, Casemiro proyectó el ataque del empate con un pase para Allen. El lateral izquierdo mandó un centro candente que Messi convirtió en el 1-1 con una definición sutil (11').

"No hay calificativos para Messi, se agotan. El primer gol que hace, de aire, es muy difícil porque debe tener el tiempo y el espacio precisos para un golpeo extraordinario, y más porque la pelota iba de izquierda a derecha y él le pega de zurda", explicó Hoyos.

"Si hablamos de pintura, (Messi) sería Picasso", añadió.

Como mariscal de campo, Casemiro flotó un pase vertical y preciso al área, que Daniel Pinter amortiguó con el pecho. El atacante juvenil de 19 años embocó la pelota, pero la jugada fue anulada por un fuera de juego milimétrico.

Allen, quien vive su quinta temporada con el Inter Miami, dio dos pases para gol adicionales. Al 26', el venezolano Telasco Segovia anotó el 2-1 y Messi definió el 3-1 en el 44'.

Con menos posesión de pelota, las "Garzas" aseguraron la victoria antes del descanso. Messi cobró un tiro de esquina por izquierda y el brasileño Micael dos Santos hizo el 4-1 al 45+7'.

San Luis mantuvo el control sobre el balón y al 51' se acercó 4-2 con un disparo curveado que el español Rafael Llorente conectó desde los lineros del área.

El sábado, el Inter Miami se medirá con el Monterrey y el domingo el Atlético San Luis se enfrentará al SC Nashville.

FUENTE: AFP

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