Restringen tratamientos para menores trangénero en Florida

El proyecto se convertirá en ley en cuanto DeSantis le ponga su firma, algo que se da por hecho.

El político de 44 años, figura ascendente de la derecha estadounidense, ha promovido en los últimos meses una agenda conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza, la inmigración o el derecho al aborto.

La mayoría republicana en ambas cámaras le ha brindado su apoyo completo ante el desaliento de los demócratas, incapaces de frenar leyes.

Durante el debate en la Cámara Baja, el congresista republicano Ralph Massullo afirmó: "No podemos decir que existe algo que no existe. No podemos cambiar de sexo".

"Y para los niños a los que se dirige este proyecto de ley, no pueden cambiar de sexo y necesitan aprender ese hecho", añadió.

La iniciativa incluye una excepción para menores que ya estén recibiendo bloqueadores de pubertad o terapia hormonal. También endurece el acceso para los adultos al prohibir cualquier financiamiento público de esos tratamientos e impedir que se receten por citas médicas virtuales, entre otras medidas.

Una docena de estados aprobaron leyes similares a la floridana en los últimos meses.