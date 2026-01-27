martes 27  de  enero 2026
Robo de correspondencia en Medley termina con el arresto de dos sospechosos

Los implicados fueron interceptados tras una rápida respuesta policial. Cámaras de vigilancia, evidencia física y un arma de fuego hallada en el vehículo los vinculan con el delito.

Duniel Mederos Veliz y Yoel Ampudia Hernández, presuntos responsables.

DEPARTAMENTO CORRECCIONALES MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MEDLEY. - Dos individuos fueron arrestados en la ciudad de Medley tras ser vinculados con el robo de correspondencia privada en un sector residencial, según confirmaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió el sábado 24 de enero de 2026, alrededor de las 5:18 p.m., cuando el Departamento de Policía de Medley (MPD) recibió una alerta por un robo recién cometido en la cuadra 7800 de la avenida 77 al noroeste de esa localidad. Testigos informaron que los responsables abandonaron el lugar a bordo de una camioneta comercial blanca con una escalera en el techo.

Minutos después, una patrulla que realizaba labores de vigilancia preventiva localizó un vehículo con características coincidentes, el cual se encontraba bloqueando una intersección cerca de la 72 Avenue y South River Drive, por lo que se efectuó una parada de tránsito.

El conductor fue identificado como Duniel Mederos Veliz, quien indicó a los agentes que la camioneta pertenecía a un conocido suyo, Yoel Ampudia Hernández. Este último llegó posteriormente al lugar tras ser contactado por teléfono por los oficiales.

De forma paralela, agentes que permanecían en la escena original revisaron grabaciones de cámaras de seguridad, las cuales confirmaron que el vehículo interceptado era el mismo utilizado durante el robo. En los videos se observa a Ampudia Hernández forzando un buzón y extrayendo correspondencia privada.

Durante la inspección del auto, los funcionarios encontraron la herramienta utilizada para violentar el buzón, así como un arma de fuego en el interior del medio de transporte.

Ambos hombres fueron arrestados y enfrentan múltiples cargos relacionados con el robo de correspondencia y otros delitos asociados. Este lunes comparecieron ante la corte para su audiencia de fianza.

El sargento Luis Rivera, portavoz de MPD, explicó que los oficiales lograron interceptar el vehículo gracias a la rápida descripción proporcionada por las personas que presenciaron los hechos, lo que permitió una localización casi inmediata de los presuntos ladrones.

Los detectives a cargo del caso confirmaron además, que Ampudia Hernández está vinculado como sospechoso en un intento previo de robo de correspondencia ocurrido días antes en la misma zona, como parte de una investigación en curso.

