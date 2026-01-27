Policía de Hialeah hace historia al obtener acreditación CALEA, el "estándar de oro" en seguridad pública

George Fuente, jefe del Departamento de Policía de Hialeah, toma la palabra en el evento.

MIAMI.— El Departamento de Policía de Hialeah anunció este martes 27 de enero la obtención de la acreditación de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), considerada el Estándar de Oro en seguridad pública, un logro histórico que, según explicó su jefe George Fuente en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, sitúa a la institución entre menos del 5 % de los departamentos policiales de Estados Unidos que alcanzan esta distinción.

Fuente subrayó que es la primera vez en 100 años que el Departamento logra una acreditación similar, un objetivo que, según recordó, se intentó en el pasado sin éxito.

EFICIENCIA Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911

REVELAN Autoridades difunden imágenes de la cámara corporal de un policía que revela apuñalamiento mortal en Hialeah

“Cuando juramenté hace cuatro años dije que lo íbamos a lograr y aquí está el resultado”, afirmó.

A nivel nacional, de 17.541 agencias, solo 805 están acreditadas; en Florida, 42, y en el condado Miami-Dade apenas siete, dijo orgulloso.

Qué exige y qué representa CALEA

El jefe policial explicó que el proceso exige disciplina institucional, políticas alineadas con estándares nacionales, equipamiento adecuado, formación continua y prácticas verificables de integridad, transparencia y excelencia operativa.

La acreditación, dijo, no es simbólica, constituye evidencia objetiva de que el Departamento cumple con los más altos parámetros profesionales, lo que además reduce la exposición a demandas civiles y abre acceso a subvenciones y fondos que antes no estaban disponibles.

Beneficios para la comunidad

Más allá del prestigio, Fuente destacó el impacto directo en la ciudad. “Demuestra a la comunidad de Hialeah que puede confiar en su Departamento, que no improvisa, sino que trabaja bajo prácticas reconocidas nacionalmente”, señaló.

La acreditación fortalece la relación con los residentes y respalda una labor policial basada en procedimientos claros y rendición de cuentas.

Retos superados y resultados visibles

Desde su llegada al cargo, el jefe enfrentó un déficit significativo de personal. Hoy, aseguró, el Departamento cuenta con solo seis plazas vacantes, tras la contratación y retención de más de 100 nuevos oficiales. Ese fortalecimiento, unido al respaldo institucional y comunitario, ha contribuido a que Hialeah sea reconocida como la ciudad grande más segura del sur de Florida, de acuerdo con clasificaciones especializadas.

La presencia en las calles, el contacto con pequeños negocios y la visibilidad en la vida cotidiana —“en las ventanitas de los cafés”, dijo— son parte de esa estrategia.

Liderazgo y orgullo institucional

Fuente atribuyó el logro a una visión clara, a la selección de equipos clave y a la constancia para cumplir procesos exigentes. También destacó el orgullo de ver a oficiales del Departamento ocupar posiciones de liderazgo cívico en la ciudad, lo que, a su juicio, refleja la calidad profesional del cuerpo policial y su compromiso con Hialeah.

El desafío ahora: mantenerla

La acreditación no es permanente. CALEA exige entregas anuales de evidencias y revisiones presenciales cada cuatro años, que incluyen auditorías internas y entrevistas externas, incluso con dueños de pequeños negocios de la comunidad. “No solo es difícil obtenerla; el reto ahora es mantenerla”, recalcó el jefe.

Fuente cerró la entrevista calificando la acreditación como uno de los mayores orgullos de su carrera y un reconocimiento al esfuerzo colectivo de oficiales que atravesaron años complejos. “Es una prueba de que somos un Departamento profesional, respetado y comprometido con nuestra comunidad”, concluyó.

[email protected]