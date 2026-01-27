martes 27  de  enero 2026
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN

La cadena estadounidense, que cita fuentes familiarizadas con esa misión, asegura que ha sido planificada entre los servicios de inteligencia estadounidenses y el Departamento de Estado

Esta imagen, publicada en la cuenta Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump el 3 de enero de 2026, muestra, de izq. a der., al director de la CIA, John Ratcliffe, y al presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, viendo una transmisión remota de la misión militar estadounidense para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026. &nbsp;

Esta imagen, publicada en la cuenta Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump el 3 de enero de 2026, muestra, de izq. a der., al director de la CIA, John Ratcliffe, y al presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, viendo una transmisión remota de la misión militar estadounidense para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.

 

 FOTO DE AFP / CUENTA SOCIAL LA VERDAD DEL PRESIDENTE DE EE. UU. DONALD TRUMP

MIAMI.- La CIA trabaja discretamente para establecer una presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela, de forma que pueda ejercer su influencia sobre el futuro del país, de acuerdo con los planteamientos de Donald Trump, informó este martes la CNN.

La cadena estadounidense, que cita fuentes familiarizadas con esa misión, asegura que ha sido planificada entre los servicios de inteligencia estadounidenses y el Departamento de Estado.

Lee además
Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.
RELACIÓN BILATERAL

Rusia asegura que mantendrá proyectos e inversiones en Venezuela, en relaciones "beneficiosas"
Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

Estos contactos se han centrado en cómo será la presencia estadounidense en Venezuela, tanto a corto como a largo plazo, tras la captura del exdictador venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero para su procesamiento en Nueva York.

Si bien el Departamento de Estado ostentará la principal presencia diplomática estadounidense a largo plazo en el país, es probable que la administración Trump recurra en gran medida a la CIA para iniciar dicho proceso de reingreso debido a la transición política en curso y la actual inestable situación de seguridad en Venezuela, señala la CNN.

"El Estado impone su postura, pero la CIA ejerce realmente la influencia", declaró a CNN una fuente familiarizada con el proceso de planificación, señalando que los objetivos a corto plazo de la agencia incluyen sentar las bases para las iniciativas diplomáticas, incluyendo el fortalecimiento de las relaciones con la población local y el establecimiento de sistemas de seguridad.

A corto plazo, los funcionarios estadounidenses podrían operar desde un anexo de la CIA, antes de la apertura de una embajada oficial, lo que les permitirá comenzar a establecer contactos informales con miembros de diferentes facciones del gobierno venezolano, así como con figuras de la oposición, cita la cadena.

“Establecer un anexo es la prioridad número uno. Antes que los canales diplomáticos, el anexo puede ayudar a establecer canales de enlace, que serán con la inteligencia venezolana y que permitirán conversaciones que los diplomáticos no pueden tener”, dijo un exfuncionario del gobierno estadounidense que interactuó con los venezolanos, según la CNN.

El director de la CIA, John Ratcliffe, fue el primer alto funcionario de Trump en visitar Venezuela después de la operación contra Maduro, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y líderes militares a principios de este mes.

Y oficiales de la CIA ya estuvieron presentes en Venezuela durante los meses previos a la operación contra Maduro.

En agosto pasado, la agencia instaló de forma encubierta un pequeño equipo en el país para rastrear los patrones, ubicaciones y movimientos de Maduro.

Entre los agentes se encontraba una fuente de la CIA que operaba dentro del gobierno venezolano y que ayudó a Estados Unidos a rastrear la ubicación y los movimientos de Maduro antes de su captura, según declaró a CNN una fuente informada sobre la operación.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Delcy Rodríguez, la dictadora dual de Venezuela mantiene presos políticos para sostener el terrorismo de Estado

CIA en Caracas: control y transición vigilada

Cuba vivirá apagones simultáneos, 58% del país estará a oscuras este 27 de enero

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

Un oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en EEUU (imagen referencial)
APORTES

Seguro Social hace este miércoles su último pago de enero, ¿quiénes lo cobran?

El ayatolá de Irán Alí Jamenei.
Tensiones

Irán advierte a EEUU ante llegada de buques de guerra en Medio Oriente: "Son objetivos al alcance"

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

Te puede interesar

Esta imagen, publicada en la cuenta Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump el 3 de enero de 2026, muestra, de izq. a der., al director de la CIA, John Ratcliffe, y al presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, viendo una transmisión remota de la misión militar estadounidense para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.  
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN
Frescas temperaturas, incluso frío, en Miami.
FLORIDA

¡Miami! Ten el abrigo a mano, más frío

Las máquinas quitanieves circulan cerca del Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln en el National Mall de Washington, D.C., el 26 de enero de 2026, tras una importante tormenta de nieve.
EEUU

Megatormenta invernal causa al menos 23 muertes, cortes de energía y retraso en vuelos

Imagen referencial de un incendio. 
Tragedia

Cuatro cubanos mueren en el incendio de un albergue clandestino en Rusia

Momentos en que Corea del Norte lanza desde un submarino un misil de crucero estratégico en las aguas de la bahía de Gyeongpo.
Amenaza

Corea del Norte dispara misiles balísticos hacia el mar de Japón