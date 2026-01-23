Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades

Dispositivo corporal de un oficial capta el momento exacto en el que están reanimando al menor.

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.

MIAMI .- La madre del niño de 6 años que permanece hospitalizado tras sufrir una brutal golpiza se entregó este viernes a las autoridades, según confirmaron fuentes policiales.

La mujer, identificada como Cynthia Hernández, enfrenta cargos por negligencia infantil, no reportar negligencia infantil y proporcionar declaraciones falsas a los investigadores.

El caso está vinculado al arresto previo del padrastro del menor, Daniel Romero, de 34 años, quien fue detenido por la Policía de North Miami Beach (NMBPD) por presuntamente agredir físicamente al niño, cuyo nombre es Mason, y quien además, presenta un diagnóstico de autismo no verbal. Romero enfrenta cargos por negligencia infantil y abuso agravado contra un menor.

Inicio de la investigación

De acuerdo con el informe policial, la investigación comenzó el pasado viernes, cuando agentes respondieron a una llamada de emergencia desde una vivienda ubicada en la cuadra 1400 y la calle 179, tras recibir un reporte sobre un niño en paro cardíaco.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al pequeño sin pulso e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los equipos del Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR), quienes lograron restablecerle los signos vitales. El paciente fue trasladado inicialmente al Hospital Jackson North y posteriormente al Hospital Infantil Holtz para recibir atención especializada.

Gravedad de las lesiones

El personal médico determinó que el afectado presentaba lesiones de extrema gravedad, incluyendo hemorragias internas en el cerebro y la cavidad abdominal, laceraciones en el hígado, el riñón y el bazo, una fractura en el brazo izquierdo, múltiples hematomas, rasguños en el rostro, moretones en la espalda, así como inflamación en la frente y en la parte posterior de la cabeza.

Los especialistas concluyeron que las heridas no eran compatibles con un accidente doméstico y que correspondían a un traumatismo severo por fuerza contundente.

Versiones contradictorias

Romero declaró inicialmente que estaba enseñando a su hijastro a montar bicicleta y que se había caído, sufriendo un golpe en la frente y rasguños en el rostro. Sin embargo, no pudo presentar el vehículo infantil cuando los investigadores se lo solicitaron.

Posteriormente cambió su versión, alegando que usaban un pequeño carrito. El objeto mostrado por el acusado presentaba una rueda rota, estaba deteriorado y evidenciaba falta de uso reciente, según el reporte oficial.

Más adelante, aseguró que "Mason no parecía estar gravemente herido y que por esa razón no buscaron atención médica". Indicó que "al día siguiente despertó en estado letárgico, fue debilitándose progresivamente y finalmente dejó de responder", lo que motivó la llamada al 911.

Daniel Romero Daniel Romero, de 34 años DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE

Declaraciones de la madre

La madre del niño informó a los investigadores que mantenía una relación intermitente con Romero desde 2023 y que tienen dos hijos en común pero aclaró que Mason no es su hijo biológico.

Inicialmente, Hernández sostuvo el relato del supuesto accidente en bicicleta y afirmó que trató las heridas con hielo y medicamentos de venta libre, asegurando que el niño se comportaba con normalidad.

Posteriormente, cambió su discurso y declaró que su pareja sentimental le pidió que mantuviera lo que contó en un inicio, y en otra confesión subrayo que se había balanceado en la cama, se cayó y se golpeó contra un televisor y una estructura rígida de un puesto de comida.

Cynthia relató que notó inflamación en la parte posterior de la cabeza, una herida con sangrado y una hinchazón en el brazo de su hijo, por lo que aplicó hielo y le administró medicamentos. Al regresar a la vivienda, observó nuevas lesiones, incluyendo un gran chichón en la frente y rasguños en el rostro. Romero, según su declaración, le mencionó que el niño se había resbalado dentro de la casa.

De acuerdo con el informe, le habría indicado de forma reiterada que, en caso de llevar al niño a un hospital, afirmara que todo había ocurrido por la caída de bicicleta.

Cynthia Hernández Cynthia Hernández, madre del menor abusado. DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE

Contexto de violencia

Hernandes también declaró que Daniel Romero tenía problemas de ira, que existían antecedentes de violencia doméstica no denunciados y que su novio manifestaba conflictos relacionados con el padre biológico de Maison, mostrando conductas de rechazo hacia el menor por su apellido legal.

El viernes, al notar que el niño se encontraba cada vez más debilitado, con pérdida de color en los labios hasta tornarse azulados, solicitó a Romero que llamara al 911.

Situación legal

Con la entrega voluntaria de la madre, las autoridades avanzan ahora en el proceso judicial contra ambos adultos, mientras el menor permanece bajo atención médica especializada. El caso sigue bajo investigación activa por parte de la Policía de North Miami Beach y la Fiscalía de Miami - Dade.