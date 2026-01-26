lunes 26  de  enero 2026
Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

Familiares de los presos políticos siguen esperando frente a las cárceles pese a los anuncios de liberación anunciadas por el régimen venezolano

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación

Cortesía X @clippve
Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

Foto por JUAN BARRETO / AFP

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que el régimen venezolano está incrementando el ritmo de liberación de presos políticos y que este proceso se intensificará en el corto plazo, calificándolo como un “poderoso gesto humanitario”.

“Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y que este ritmo aumentará en un corto período de tiempo. Agradezco al liderazgo de Venezuela por acordar este poderoso gesto humanitario”, afirmó Trump en sus redes sociales.

El abogado Kennedy Tejeda, activista del Foro Penal, fue excarcelado por el régimen chavista este 25 de enero. Tejeda estuvo arbitrariamente desde el 2 de agosto de 2024
REPRESIÓN

Reportan que el régimen chavista excarcela a otros 80 presos políticos tras acuerdos con EEUU
El comandante general de la policía de Perú, Óscar Arriola, dijo que las autoridades de Paraguay entregarán a Erick Moreno para que responda ante la justicia por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen
SEGURIDAD

Perú prepara extradición de líder de organización criminal preso en Paraguay

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en un contexto de presión directa de Washington sobre Caracas, luego de la caída de Nicolás Maduro tras una incursión militar estadounidense ocurrida el 3 de enero.

La administración interina quedó en manos de Delcy Rodríguez, figura clave del chavismo, quien asumió compromisos políticos ante Estados Unidos, entre ellos la excarcelación de detenidos por razones políticas.

Cifras oficiales bajo cuestionamiento

El régimen venezolano informó este lunes que más de 800 presos políticos han sido liberados desde un período que ubica vagamente como “antes de diciembre”. Según el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, el total asciende a 808 excarcelaciones, cifra difundida por la televisión estatal.

Sin embargo, no existe claridad sobre el período exacto que abarcan esos números. Mientras Cabello habla de 808 liberaciones “antes de diciembre y ahora”, Rodríguez había señalado días antes una cifra de 626 excarcelaciones desde diciembre, evidenciando inconsistencias dentro del propio discurso oficial.

Verificación independiente contradice al régimen

Las cifras del régimen han sido abiertamente cuestionadas por la ONG Foro Penal, especializada en la defensa legal de presos políticos. Según esta organización, solo 383 excarcelaciones han podido ser verificadas desde diciembre, incluyendo a varios ciudadanos extranjeros.

Además, Foro Penal reporta que 266 liberaciones se han producido desde el 8 de enero, fecha en la que se anunciaron oficialmente las excarcelaciones. Estas cifras, según su vicepresidente Gonzalo Himiob, “no cuadran con ninguna de las cifras” presentadas por el régimen.

Ante estas discrepancias, Cabello desestimó el rol de las organizaciones de derechos humanos y afirmó que el régimen no tiene obligación de consultar ni entregar listas a las ONG.

Proceso lento y presión social

Pese a los anuncios oficiales, el proceso ha sido lento e irregular. Recién el sábado se produjo una aceleración con más de 100 excarcelaciones, mientras decenas de familiares permanecen en campamentos improvisados frente a las cárceles, esperando la liberación de sus parientes.

Organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que cientos de opositores continúan detenidos, pese a los compromisos anunciados.

FUENTE: Con información de AFP/Redes sociales

