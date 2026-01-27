martes 27  de  enero 2026
Denuncian campaña de difamación y otros ilícitos contra la periodista Nitu Pérez Osuna y su esposo

Vladimir Petit, cónyuge de Nitu, señaló a los comunicadores Alejandro Marcano y “Plomo Parejo” de ser amplificadores de graves “mentiras” y exigió retractarse

Nitu Pérez Osuna, periodista venezolana

Nitu Pérez Osuna, periodista venezolana

DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una campaña de difamación agravada, intimidación y extorsión contra la veterana periodista venezolana Nitu Pérez Osuna y su esposo Vladimir Petit fue denunciada por él, en un video en el que mencionó a dos comunicadores, que operan en Florida, de ser los responsables de los ilícitos.

La maniobra también perjudicaría a la Nobel de la Paz María Corina Machado.

Se trata de Alejandro Marcano y de Iván Ballesteros, conocido como “Plomo Parejo”, quienes a través de sus programas por Youtube han servido “amplificadores” de “graves mentiras” de un entrevistado de nombre Jorge Elías Castro Fernández, quien "posee antecedentes penales por extorsión en Venezuela, Panamá y España", según aseguró Petit basado en documentos que mostró.

Recalcó que ambos entrevistadores no le exigieron al entrevistado pruebas de sus afirmaciones y tampoco las mostraron, en función de la ética profesional, lo que los implica directamente.

“Alejandro Marcano y Plomo Parejo, no nos importa Jorge Castro y su delito, nos interesan ustedes y su responsabilidad. La respetabilidad de María Corina Machado, de Nitu Pérez Osuna y de Vladmiir Petit está muy por encima de ustedes; ya basta de tanta falsedad”, afirmó el denunciante quien ha exigido a ambos que se retracten públicamente de “tamaña infamia”, pues de lo contrario el caso será llevado a la Corte de Florida.

Campaña de difamación

Petit, consultor y catedrático, expuso en el canal de su esposa en Youtube lo que consideró la “reiteración sistemática de una mentira” que constituye un agravio para los tres.

Indicó que esa campaña por parte de Marcano y de Plomo Parejo “tiene como objetivo atribuirnos la captación de influencers y comunicadores por parte de mi esposa Nitu Pérez Osuna para que expresen en plataformas y redes sociales respaldo a María Corina Machado, siendo yo el supuesto pagador de dicho apoyo, con dinero proveniente de la corrupción del régimen”, dijo.

Aseguró que Castro Fernández acusa desde hace tiempo a Pérez Osuna y a él de “manejar fondos ilícitos, de pagar influencers que en muchos casos ni siquiera conocemos, y hasta de ser operadores de ciertos chavistas a quienes hemos denunciado y enfrentado durante años”.

Mencionó entre los chavistas al exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, “señalado de la debacle de PDVSA, al exministro de Interiores Miguel Rodríguez Torres, “torturador y padre de las tumbas”, y al socialista y aliado del régimen venezolano José Luis Rodríguez Zapatero, “toda una vergüenza para España”, según detalló.

"Pero como siempre, no presentan pruebas pero tampoco se las exigen", completó.

Retractarse o la Corte

Petit sostuvo que Marcano, al actuar como "amplificador acrítitco" y permitir la "reiteración sistemática de una mentira" es "personalmente responsable y coparticipe de una difamación" y por tanto de un ilícito, al no exigir pruebas ni mostrarlas. "La reiteración del ilícito destruye cualquier alegado de neutralidad y de profesionalismo", apuntó. Y añadió: "El que selecciona, edita y publica también responde".

Recordó que la Primera Enmienda de EEUU protege al periodista crítico "y no al anfitrión complaciente" y mencionó que la ley de Florida también exige la oportunidad de retractarse antes de una demanda judicial.

Se refirió en los mismos severos términos a "Plomo Parejo", quien habría incurrido en la misma práctica de servir de "amplificador de la difamación y extorsión" a pesar de haberlo advertido de la "campaña" en contra de Pérez Osuna y de su persona.

"De él nos ocuparemos finalmente cuando nos podamos ocupar de Diosdado Cabello, él sabe por qué", expresó y exigió poner fin a la falsedad de señalamientos agraviantes.

FUENTE: Con información Canal Nitu Pérez Osuna Youtube

