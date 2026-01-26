lunes 26  de  enero 2026
VIVIENDA

Reabre en Miami el programa de asistencia de alquiler para adultos mayores

La iniciativa municipal otorgará hasta 500 dólares mensuales durante un año a inquilinos mayores de 62 años de bajos ingresos

Condominio de renta asequible para personas mayores.&nbsp;

SUREIDY RODRÍGUEZ / DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. La ciudad de Miami ha reabierto el Senior Rental Assistance Program (SRAP), una iniciativa municipal que ofrece hasta 500 dólares al mes durante un año para ayudar con el pago del alquiler a residentes de 62 años o más que cumplan con los requisitos de ingreso y vivan dentro de los límites de la demarcación. Según el anuncio oficial de la ciudad, las solicitudes se aceptan desde el 26 de enero hasta el 20 de febrero.

El SRAP está diseñado para apoyar a inquilinos de bajos recursos cuya renta representa una carga significativa en su presupuesto familiar. Para calificar, los hogares deben tener un ingreso igual o inferior al 50% del Ingreso Medio del Área (AMI), destinar más del 30% de su presupuesto mensual al alquiler y estar al día con sus pagos de renta.

Las solicitudes se realizan en papel y están disponibles para recoger en Miami City Hall (3500 Pan American Drive) y en oficinas de distrito de la ciudad. Deben presentarse completas junto con la documentación requerida, que incluye identificación válida emitida por el estado de Florida, prueba reciente de ingresos y un contrato de arrendamiento vigente.

El programa no puede cubrir alquileres atrasados ni deudas pasadas, y no es elegible para personas que enfrentan un caso activo de desalojo. Quienes ya hayan sido beneficiarios de este programa anteriormente, así como quienes reciben asistencia de programas como Sección 8, viviendas públicas o proyectos Sección 202, tampoco pueden aplicar en esta ronda.

Todas las solicitudes recibidas dentro de la ventana de aplicación se consideran presentadas al mismo tiempo, sin importar el día en que se entreguen, y la ciudad utilizará un sistema de lotería por distrito para establecer listas de espera que serán publicadas el 31 de marzo y definirán el orden en que se procesan las aplicaciones.

Para información oficial sobre requisitos, ubicación de puntos de recogida de solicitudes y detalles del proceso, visita la página oficial del programa en el sitio web de la ciudad de Miami.

