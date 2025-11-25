Sacerdote de Kendall enfrenta cargos por agresión tras incidente en evento de ayuda

KENDALL . - Un sacerdote de la iglesia St. Kevin en Kendall Lakes fue arrestado el pasado sábado luego de un altercado durante un evento de recolección de ayuda para Cuba y quedó en libertad tras pagar la fianza.

Jesús Gabriel Saldaña, de 72 años, quien ha dirigido la parroquia por más de 20 años, es la persona en cuestión según dijeron las autoridades, y ahora enfrenta cargos de agresión a una persona mayor de 65 años, daños a la propiedad y acceso no autorizado a un automóvil.

De acuerdo con la version combatida por la policía, el conflicto ocurrió el pasado 6 de noviembre alrededor de las 11:40 a.m. y surgió cuando una mujer intentaba fotografiar donaciones que incluían mensajes de corte político. La situación se intensificó cuando Saldaña le pidió a la señora que no tomara fotos del anuncio hasta derivar en un enfrentamiento físico, durante el cual se reportaron daños al espejo retrovisor, la palanca de cambios del carro y al contenido del bolso de la víctima que fue arrojado al suelo. El reporte policial también apunta que varios testigos intervinieron para separar a los implicados y que la persona agredida mordió la muñeca del clérigo cuando el hombre intentó meter su mano buscando el teléfono celular.

El juez asignó fianzas de 7,500, 5,000 y 150 dólares, según los cargos, y el prebístero quedó en libertad mientras continúa el proceso legal.

La Arquidiócesis de Miami se pronunció en referencia al caso e informó que Saldaña fue suspendido de sus labores, asegurando que el incidente no ha afectado las labores de la institución. En un comunicado, detallaron:

“El padre Jesús Saldaña, párroco de la iglesia católica de St. Kevin, fue arrestado y acusado de agresión a un visitante en un incidente ocurrido a principios de este mes en el aparcamiento parroquial, cerca de un contenedor de donaciones para ayuda tras el huracán. Para no dar la apariencia de interferir en el proceso judicial, la Arquidiócesis no hará más comentarios en este momento. Este incidente no ha afectado el funcionamiento ni la seguridad de la parroquia y la escuela de St. Kevin. Hasta que se resuelvan los cargos, el padre permanecerá en baja administrativa”.