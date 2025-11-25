¡Miami sí puede eliminar los impuestos sobre la vivienda primaria!

Durante demasiado tiempo, a los propietarios de vivienda primaria en Miami se les ha dicho que un alivio significativo en los impuestos a la propiedad es “imposible”. Los críticos dicen que eliminar el impuesto sobre la vivienda primaria simplemente no se puede hacer. Afirman que los números no cuadran. Insisten en que las reformas son poco realistas, inconvenientes o políticamente arriesgadas. Esto no solo lo dicen en la ciudad de Miami; es lo que muchos repiten en todo el país.

Los impuestos sobre la vivienda principal solo representan alrededor del 7% del presupuesto total de la ciudad, aproximadamente $101 millones. Cualquier ciudad que afirme que no puede encontrar un 7% en eficiencias, despilfarro o mal gasto en la administración simplemente no tiene la voluntad de gobernar responsablemente. Miami no es una ciudad pobre; es una ciudad que se maneja pobremente, y los propietarios han pagado el precio.

A principios de este año, el director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, reveló que Miami había cobrado de más a sus residentes $95 millones en gastos innecesarios. Deténgase a pensar en eso: $95 millones en costos que no eran necesarios, dinero que el gobierno nunca necesitó quitarles a las familias. Si eliminar el despilfarro nos acerca casi a la cifra total, un presupuesto disciplinado y una gestión competente pueden cubrir el resto sin tocar la seguridad pública, la infraestructura ni los servicios esenciales de la ciudad.

Eso es lo que significa un liderazgo fuerte.

Una visión estatal con implicaciones nacionales

Este esfuerzo no ocurre en aislamiento. Se alinea directamente con la audaz reducción de impuestos a la propiedad a nivel estatal impulsada por el gobernador Ron DeSantis, quien promueve un referéndum el próximo año para eliminar el impuesto a la propiedad para propietarios de vivienda en Florida. Las encuestas muestran que la gran mayoría de los votantes apoyan la reforma.

Lo que Florida se prepara para hacer podría transformar la política fiscal en todo Estados Unidos.

Cuando una ciudad importante del país, como Miami, demuestre que un presupuesto responsable, disciplina en el gasto y operaciones modernizadas pueden reemplazar la antigua dependencia del impuesto a la propiedad, las ciudades de todo el país se quedarán sin excusas. Florida no solo está liderando; está marcando el camino hacia un movimiento nacional que busca volver a poner la propiedad de vivienda al alcance de las familias trabajadoras.

Reducir impuestos es solo una cara de la moneda; arreglar el sistema es la otra

Miami también debe reparar su sistema de permisos, que es lento, impredecible y está roto, y que asfixia a los pequeños negocios y frena la inversión. Los emprendedores no deberían esperar meses o años para abrir sus puertas. Los locales vacíos perjudican a los vecindarios, detienen la creación de empleos y frenan el crecimiento económico.

Un sistema de permisos ágil y basado en tecnología permitirá que los negocios abran más rápido, contraten antes y reinviertan en sus comunidades. El gobierno no crea la vitalidad económica; la libera cuando finalmente deja de estorbar.

Como coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, me entrenaron para resolver problemas, no para poner excusas. Cuando llevaba el uniforme, la misión importaba más que los obstáculos, y fracasar no era una opción. Miami merece esa misma claridad y disciplina de su alcalde.

Sé cómo reducir costos sin reducir servicios y cómo reestructurar el gobierno sin poner en riesgo la seguridad. Mi experiencia a nivel local, estatal y federal me enseñó un principio fundamental: el gobierno debe trabajar para los contribuyentes que lo financian, no para los intereses creados que se benefician de él.

Eliminar el impuesto sobre la propiedad principal en Miami y modernizar su sistema de permisos no solo es posible; es esencial. Les da a los propietarios el alivio que les han negado por años, obliga al gobierno a vivir dentro de sus posibilidades y le muestra al resto del país cómo se ve una reforma real.

Con la iniciativa estatal del gobernador DeSantis y un liderazgo local firme, Florida está a punto de redefinir lo que es posible en la política fiscal estadounidense: demostrar que la reforma audaz no es teórica. Es operativa.

Este es el momento de Miami para liderar al país.

El coronel (retirado) del Ejército de EEUU Emilio T. González es candidato para la alcaldía de Miami.