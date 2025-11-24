OEA afirma que está "lista" para respaldar una eventual transición en Venezuela

El Secretario General electo de la OEA, Albert Ramdin, observa durante una Asamblea General extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para elegir al nuevo Secretario General, en la sede de la OEA en Washington, DC, el 10 de marzo de 2025. Ramdin, el nuevo Secretario General, servirá de 2025 a 2030.

WASHINGTON. - El secretario general de la OEA , Albert Ramdin, dijo que la organización está preparada para respaldar una posible transición democrática en Venezuela si el dictador Nicolás Maduro abandona el poder.

"Yo no puedo y no tengo la costumbre de predecir cosas que aún no están; yo trabajo con realidades. Así que la OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición", dijo Ramdin, en entrevista con NTN24 este lunes 24 de noviembre.

Añadió: "La pregunta sería más bien: ¿Está Venezuela lista, está el pueblo venezolano listo? ¿Existe la voluntad de involucrarse en un proceso si fuese necesario para la transición? No lo sé".

Ramdin informó que la OEA se mantiene en contacto "de manera discreta" con "ambos lados": los que son autoridad en Venezuela y los que se encuentran dentro de la oposición. "Estamos también hablando con Estados Unidos sobre esto, hablamos con varios Estados miembros sobre cómo podemos ayudar en una transición si eso fuese necesario", indicó.

El secretario general de la OEA insistió en que no le corresponde decidir si en Venezuela debe haber una transición, por cuanto eso corresponde al pueblo y al régimen venezolano. "Tenemos que respetar la soberanía de las naciones", indicó. A su vez, afirmó que si llega el momento en que la OEA deba asistir, estará dispuesta, y también se trata de una actuación que debe ser solicitada.

Venezuela salió formalmente de la OEA en abril de 2019, tras anunciar su retiro en 2017, debido a diferencias políticas con el organismo y críticas del régimen de Maduro. El dictador que cometió fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que según la oposición ganó Edmundo González Urrutia, está bajo la presión de EEUU que lo señala de jefe del Cartel de los Soles y mantiene un despliegue militar en el Caribe desde agosto.

Albert Ramdin expresó que la situación venezolana es relevante para los grandes Estados miembros de la OEA que también están observando lo que sucede en el país suramericano. Señaló que es importante escuchar los puntos de vista, conectar gente relevante y escuchar las perspectivas.

"Nuestro rol como organización es encontrar soluciones, pero sin crear problemas. No queremos ser parte de un problema. Queremos ser parte de la solución y esto es lo que estoy buscando", sostuvo.

Dijo que aún no se sabe cuál es la solución para la grave situación que vive Venezuela en poder de la dictadura chavista.

FUENTE: Con información de NTN 24