¿Sale de viaje por carretera? Tenga en cuenta estos consejos

MIAMI.- Una maleta ya preparada y los deseos de recorrer los más lindos parajes de la Florida u otras zonas del país hacen necesario tomar precauciones para que su viaje en auto por carretera no afronte contratiempos de última hora.

Los especialistas recomiendan evitar las horas de mayor congestión vehicular. Por tanto, aconsejan no viajar entre las 11:00 am y las 8:00 pm, y en su lugar, de acuerdo con los expertos, podría resultar más favorable hacerlo antes de las 8:00 am y después de la 8:00 pm.