Sanders: el fiel socialista demócrata

Sanders, autodefinido como un socialista, dijo en una entrevista al programa ‘60 minutos’ de la cadena CBS que “no todo lo que hizo Castro fue malo”. "Estamos en contra de la naturaleza autoritaria de Cuba, pero es injusto decir que todo es malo. Cuando Fidel Castro llegó al poder ¿sabe lo que hizo? Instauró un programa masivo de alfabetización. ¿Es eso malo? ¿Porque lo hizo Fidel Castro?", inquirió Sanders.

Tras la ola de críticas y protestas desatada tanto de demócratas como republicanos desata como reacción a esos comentarios del senador Sanders, DIARIO LAS AMÉRICAS entrevistó a tres analistas políticos, Luis Lauredo, demócrata; Diego Mella, independiente y Frank Calzón, republicano.

“Lo primero por aclarar es que Sanders no es demócrata. Él está afiliado como independiente en el Senado y se autodefine como un socialista. Yo creo que él ni sabe qué quiere decir eso”, acotó el exembajador ante la OEA Luis Lauredo.

“Sanders entra a las primarias demócratas porque no existe un partido socialista y desafortunadamente mancha la imagen de un Partido que ha sido muy militante históricamente contra el comunismo”, puntualizó Lauredo.

La gran hipocresía de un millonario socialista

“Yo le diría al señor Sanders que si es tan amigo de los dictadores Castro y de la familia Castro que les pida, como él siempre habla de derechos humanos en Estados Unidos, que liberen a los cientos de presos políticos que hay en Cuba, cuyo crimen es únicamente pedir libertad y elecciones libres, algo de lo que él (Sanders) disfruta como un privilegio en este país. Es una gran hipocresía de un millonario socialista que vive muy bien en Estados Unidos con casa en Washington, casa en Vermount y otra de veraneo en el mismo estado. No está nada mal ese socialismo”, recalcó Lauredo.

"Sanders quiere retomar la base marxista leninista de la revolución rusa. Sobre lo de Cuba es terrible, porque si sabía algo, se le olvidó. Lo primero que hizo Castro tras su arribo a La Habana en 1959 fue ordenar que abrieran una zanja cerca de Santiago de Cuba, pusiera dos docenas de cubanos ahí y los ametrallara por supuesta traición. Lo otro que hizo fue nombrar al argentino Che Guevara para que ejecutara a cientos en La Cabaña y que él, personalmente, les diera el tiro de gracia¨, afirma Frank Calzón, analista republicano, quien agrega: “Hay que recordarle a Bernie Sanders que después de 60 años, los cubanos aún sufren el horrendo legado de Fidel Castro”.

bernie sanders democrata comunismo fidel ilustracion fernando pinilla.jpg ILUSTRACIÓN FERNANDO PINILLA

“El año pasado, en Cuba, expulsaron de varias universidades a maestros y a estudiantes que pensaban diferente a la doctrina castrista. Allí te enseñan a Leer y también te mandan a la cárcel por leer lo que a ellos no les conviene que sepas”, acotó.

El 3 de marzo, calificado como Súper Martes, 14 estados votarán en las primarias demócratas y los seis precandidatos a la nominación buscan triunfos que les sumen la mayor cantidad de delegados. La cifra asciende a 1600.

El multimillonario Michael Bloomberg, también en la carrera por la nominación demócrata, ha fustigado a Sanders varias veces por defender el "comunismo".

“En uno de los debates por la candidatura Bloomberg le dijo muy bien: Qué grande es este país, señor Sanders, usted es socialista, es millonario, tiene tres casas y nunca ha trabajado un día en el sector privado”, recordó Lauredo.

Los propios centristas del Partido Demócrata se declaran horrorizados por la trayectoria de Sanders. Consideran que una nominación suya sería la garantía de reelección para el presidente Donald Trump.

Las pírricas victorias de Sanders

Los medios de comunicación han resaltado las tres victorias de Sanders por la nominación demócrata en Iowa, Nevada y New Hampshire. Lo que ha levantado tal vez falsas alarmas sobre una posible victoria del senador por Vermount. Pero estos tres estados apenas representan 45 delegados de los 1990 que se necesitan para obtener el triunfo.

¨Ya casi lo bautizan como ganador y es parte del problema que tenemos ahora con una prensa que no tiene seriedad en términos generales de abordar las cosas por su real contenido¨, agregó Lauredo, quien opina que “lo que tiene Sanders es una militancia de gente joven y le está haciendo mucho daño prometiéndoles todo gratis; con un déficit de tres trillones de dólares les dice que todo será gratis”.

Por su parte, el analista independiente Diego Mella añade que “este es un señor que no tiene nada que ver con EEUU, no le interesa realmente lo que pasa en este país, ni en la política norteamericana y lo único que le importa es su agenda socialista y que ha podido ganarse a algunos demócratas, sobre todo de los llamados ‘millennials’, para que lo apoyen”.

“Cada vez que él habla de que vamos a darle salud y educación gratuita a todos a sabiendas que eso representa casi el 100% del presupuesto anual del país y de abrir las fronteras para que entre todo el que desee, es algo totalmente descabellado no solo desde el punto de vista económico, sino también político. Y eso es algo que aterra al Partido Demócrata y a cualquier estadounidense que desee el bien para esta nación”, asegura Mella.

Casi cinco millones de demócratas están inscritos para ejercer el sufragio el 17 de marzo en las primarias de La Florida, entre ellos miles de cubanoamericanos, cuya mayoría no desea escuchar comentarios favorables sobre la dictadura de los Castro. Al parecer, ya Sanders estaba casi convencido de eso, antes de sus declaraciones.

El régimen cubano encarcela y asesina a disidentes

Representantes de la Florida, tanto demócratas como republicanos a nivel estatal y federal, respondieron a Sanders. El senador republicano Marco Rubio tuiteó: “El probable candidato demócrata alabó los supuestos ‘logros’ [del] régimen de Castro. Se equivoca cuando plantea su punto de vista sobre por qué la gente no derrocó a Castro. No fue porque educó a sus hijos y les dio atención médica, sino porque sus oponentes fueron encarcelados, asesinados o exiliados”.

El senador Rick Scott, también republicano, declaró: “Sanders ha dejado en claro que es vergonzosamente ignorante y que no respeta a quienes luchan por la libertad”.

Por su parte, la congresista demócrata del sur de la Florida Debbie Mucarsel-Powell calificó las declaraciones de Sanders “completamente inaceptables”.

“El régimen de Castro encarceló y asesinó a disidentes, y causó daños indescriptibles a muchas familias del sur de Florida. Hasta el día de hoy, sigue siendo un régimen autoritario que oprime a su pueblo, prohíbe la prensa libre y ahoga una sociedad libre”, señaló la legisladora.

"Él (Sanders) pisó una mina", dijo Ricardo Herrero, director ejecutivo cubanoamericano del Cuba Study Group, un grupo de expertos no partidista en Washington, según USA Today.

"Para muchas personas en Miami, eso es como decir: 'No todo lo que Hitler hizo fue malo, también creó la autopista'", dijo Herrero.

"Donald Trump gana la Florida si Bernie es nuestro candidato", aseguró el miembro de la Cámara de Representantes Javier Fernández, que apoya a Joe Biden.

De igual modo, una extensa lista de políticos estalló ante la cada vez más abierta defensa de Bernie Sanders a una plataforma socialista en Estados Unidos en pleno siglo XXI, basada –por supuesto- en la falsa igualdad social y derechos comunes, demagogia que todavía seduce la mente de miles de jóvenes, por desconocimiento y rebeldía propia de esa edad; método que resulta típico de los extremistas liberales. La inmensa mayoría de ellos jamás ha sufrido la miseria, represión, muerte y enajenación que acompaña cualquier paquete socialista, sin exceptuar época ni circunstancias.

Fiel a su trayectoria socialista

Sanders comenzó su carrera política en 1971 como miembro del Partido Unión de la Libertad, que se originó en el movimiento anti-bélico y el Partido de la Gente.

Nació y creció en Brooklyn, Nueva York. En su época como estudiante fue miembro de la Liga Socialista de la Juventud (YPSL por sus siglas en inglés), activista y organizador de protestas como parte del Movimiento por los Derechos Civiles para el Congreso de Igualdad Racial y el Comité Coordinador Estudiantil No Violento. Fue elegido a la Cámara de Representantes en 1991, reelecto hasta el 2007 cuando llegó al Senado por el estado de Vermont.

La representante demócrata Dina Titus, de Nevada, quien apoya al exvicepresidente Joe Biden, advirtió a un grupo de electores demócratas que con Sanders al frente de la fórmula presidencial “ustedes no recuperarán el Senado. No hay manera, porque todos serán catalogados igual. Posiblemente perdamos bancas en la Cámara de Representantes”.

Por su parte, los republicanos enfrentan una difícil contienda electoral para conseguir el control de la Cámara de Representantes, en la que los demócratas tienen mayoría de 232-197, con un independiente y cinco vacantes. El Partido Republicano controla el Senado por 53-47 y es favorito para retener la mayoría.

¨Creo profundamente que Bernie Sander está de revancha tras su derrota en las pasadas primarias frente a Hillary Clinton, opina Lauredo. Yo estaba en la campaña de Hillary, yo era delegado en la convención de Filadelfia la vez pasada y yo viví cómo él movilizó a sus delegados en contra de la tradición americana de unirse al partido, y lo que hizo fue causar peleas en la Convención. Es un hombre con muchos resentimientos, usted lo ve cuando sale en televisión¨.

“Cuando en el 2008 Hillary Clinton perdió contra Obama por apenas 130 delegados, hubo de parte de ella una entrega total de todos los delegados y yo era uno de ellos. Hillary dijo: Se acabó, ahora somos uno; él no, y creo que fue parte responsable de nuestra derrota en el 2016 porque les dijo a mucha de su gente que no salieran a votar. Al no ser obligatorio el sufragio, el no votar es una doble pérdida: no recibirlo y restarlo, y eso lo hicieron ellos como estrategia. Esto nunca lo había dicho antes, pero ya lo tengo que decir porque así lo es y yo lo viví”.

Diego Mella considera que “las declaraciones de Bernie Sanders sobre Fidel Castro fueron a propósito, no son para nada ingenuas. A él no le importa lo que crea nadie. Él tiene su agenda y la va a seguir”.

Mientras, Calzón afirma que ¨aquí hay un problema más grave sobre si Sanders sale candidato o no. Y es que para la gente que cree en la teoría del Cielo en la Tierra, que supuestamente es el Comunismo, piensan ahora que este es el momento de fundar el Partido Socialista Norteamericano¨.

“El senador debería leer un poco más de historia. De lo que realmente él habla es de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que causó la muerte a millones de personas durante y después de la guerra; donde se instauró el régimen genocida de Stalin, cuya historia recoge una inmensa lista de muerte, persecución y torturas. Y recordarle que el partido nazi también era Nacional Socialista. Así que ya el término se las trae desde hace décadas”.