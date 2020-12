Santas a distancia, la nueva Navidad en tiempos de pandemia

"Recibir un pago es bueno, pero para recargar la batería y obtener algo duradero requiere interactuar con los niños; no obtienes mucho de eso este año", dijo Six, quien interpretó a Santa por primera vez hace 35 años. .

Se trata de Santa Claus en la era del coronavirus, donde las visitas se realizan con capas de protección o en línea. Poner a cientos de niños a diario en el regazo de Santa para que le hablen a la cara, eso no les sucede a la mayoría. Los atributos físicos que hacen que el Papá Noel perfecto se alineen con los que hacen que COVID-19 sea especialmente mortal.

Santas a distancia 3.jpg Brad Six usa una mascarilla protectora mientras se pone las botas preparándose para trabajar como Santa Claus en Bass Pro Shops, el viernes 20 de noviembre de 2020 en Miami. AP / Lynne Sladky

"La mayoría de nosotros marca todas las casillas: somos viejos, tenemos sobrepeso, tenemos diabetes y si no tenemos diabetes, tenemos enfermedades del corazón", dijo Stephen Arnold, presidente de IBRBS, una asociación anteriormente conocida como Hermandad Internacional de Papá Noel Real Barbudo.

Eso ha estimulado la creatividad en los talleres de Santa. Los Santas que realizan visitas en persona usan una combinación de máscaras, el aire libre, barreras y distancia por seguridad. Otros están haciendo visitas virtuales, donde los niños conversan con Santa en línea por precios que normalmente oscilan entre $ 20 y $ 100, dependiendo de la duración y los extras, como si los clientes quieren una grabación. Algunos Santas se están quitando la temporada.

Santas a distancia 2.jpg Brad Six ajusta su careta protectora mientras se prepara para trabajar como Santa Claus en Bass Pro Shops, el viernes 20 de noviembre de 2020 en Miami. AP / Lynne Sladky

"La seguridad de Santa es nuestra principal preocupación" y se negocia en todos los contratos, dijo Mitch Allen, presidente de HireSanta, una de las agencias más grandes del país. Dijo que la pandemia inicialmente acabó con su negocio, pero se recuperó, especialmente en línea.

El Santa promedio gana entre $ 5,000 y $ 10,000 durante una temporada normal, dijo Allen. Ese es un bono de bienvenida para los hombres que a menudo se jubilan con un ingreso fijo, pero muchos Santas dicen que los ingresos disminuyeron a medida que las fiestas corporativas y otros trabajos lucrativos se evaporaron.

Jac Grimes, un Santa de Greensboro, Carolina del Norte, renunció a las visitas domiciliarias, alrededor de un tercio de su negocio. Lo hizo no solo por su propia salud, sino para evitar convertirse en un superpropagador, por temor a transmitir el virus de una familia a otra.

Santas a distancia.jpg Papá Noel ajusta su careta protectora entre las visitas de los niños y sus familias en Bass Pro Shops, el viernes 20 de noviembre de 2020, en Miami. Este es Santa Claus en la era del coronavirus, donde las visitas se realizan con capas de protección o se trasladan en línea. Poner a cientos de niños al día en tu regazo para que te hablen directamente a la cara, eso no está sucediendo. AP / Lynne Sladky

En un mercado de agricultores en el que trabaja anualmente, Grimes y su esposa se disfrazan de Santa y la Sra. Claus y se sientan en un estacionamiento donde conversan con las personas que permanecen dentro de sus autos. Algunas asociaciones de propietarios están trasladando sus fiestas anuales de visita de Papá Noel al aire libre; Grimes llegará en su convertible rojo para recibir a la multitud desde lejos.

Uno de los ajustes más difíciles que han hecho los Santas es usar máscaras que esconden sus barbas cuidadosamente cultivadas.

"Los artistas de Santa son personas bastante vanidosas, si son buenos", dijo Grimes.

El virus hace que muchos Santas y padres recurran a visitas virtuales, que se reservan a través del sitio web personal de cada Santa o agencias como la de Allen. Eso a menudo hace que los Santas recurran a sus hijos y a otras personas en busca de ayuda para dominar las habilidades informáticas necesarias.

“Ha sido un desafío”, dijo Christopher Saunders, un artista de Santa en Tool, Texas, un pequeño pueblo cerca de Dallas.

Santas a distancia 4.jpg Federica Rodríguez, izquierda, es recibida por Santa Claus desde detrás de una barrera transparente en Bass Pro Shops, el viernes 20 de noviembre de 2020 en Miami. AP / Lynne Sladky

Pero Saunders y otros dicen que las sesiones virtuales son un buen sustituto, aunque imperfecto, de las visitas en persona. Los padres completan cuestionarios, lo que permite a los artistas personalizar su patrón, y un beneficio adicional es que las sesiones no son apresuradas. Muchas visitas al centro comercial Santa no duran más de dos minutos para mantener la línea en movimiento.

“Obtienes una energía diferente”, dijo Saunders sobre las visitas virtuales. "Puedes ver las expresiones del niño, tan puras como son".

Jim Beidel, un artista de Santa cerca de Seattle, dijo que conocer las historias personales de los niños, como sus amigos y la escuela, ayuda a los Santas a vender su magia navideña.

"Realmente mejora el compromiso, la suspensión de la incredulidad, especialmente entre los niños mayores", dijo.

Pero incluso los Santas con los mejores conciertos están sufriendo. Howard Graham suele interpretar a Santa en el gran vestíbulo del Radio City Music Hall de Nueva York durante su espectáculo navideño con las Rockettes. Eso se acabó, así que está haciendo visitas virtuales y cinco días con un ferrocarril histórico en Pensilvania. Aún así, está sufriendo un golpe financiero y emocional.

"Me encanta lo que hago ... traerles (a los niños) un poco de sonrisas y esperanza", dijo Graham, quien ha interpretado a Santa en Radio City durante ocho años. "Voy a hacer lo que pueda para no cambiar eso".

Ese también era el objetivo de Six cuando se instaló recientemente en el trono de Santa para un turno de tres horas en Bass Pro Shops de Miami.

Mientras las familias se sentaban frente al plexiglás para tomar fotos, Six inclinó la cabeza para que su protector facial no reflejara el flash de la cámara. Con alegría saludó a los niños alrededor del plexiglás para que pudieran decirle su lista de deseos, manteniéndolos a 1,8 metros (6 pies) de distancia. Mientras les deseaba una Feliz Navidad, un elfo se abalanzó con desinfectante, limpiando el plexiglás y el banco antes de que el siguiente grupo se sentara.

Six dijo que el arreglo es "un poco más fácil físicamente para Papá Noel porque no tiene que recoger a nadie, pero no es tan agradable porque Papá Noel no tiene la interacción que normalmente tiene".

Pero para las familias, sentarse con Papá Noel, incluso si está detrás de un escudo, es un poco normal en tiempos anormales.

Paul y Sarah Morris y sus hijos, Theo de 5 años y Sophy, de 4, fueron de los primeros en visitar a Six esa noche. Una familia de la Fuerza Aérea que visitaba desde Hawai, los Morris engatusaron a sus hijos para que se abrazaran para su foto. "Deja de moverte", dijo Theo, regañando a su hermana antes de que cada hermano le dijera a Santa su deseo navideño. Sophy quería dulces; Theo, un Ford Mustang a control remoto.

"Esto es definitivamente diferente", dijo Sarah Morris sobre la configuración, "pero los niños están emocionados y eso es lo que importa".