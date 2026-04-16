Seatrade, en Miami Beach, la mayor feria del turismo de cruceros

MIAMI .- La mayor reunión de operadores de cruceros y servicios náuticos en el mundo Seatrade expone en Miami Beach a más de 700 expositores procedentes de 100 países, incluyendo varios puertos de Estados Unidos.

La feria expositora de tres días, del 13 al 16 de abril tiene lugar en el Miami Beach Convention Center y cuenta con las autoridades portuarias y los operadores de turismo más importantes del mundo.

Organizado por Seatrade Cruise Events, “este encuentro sirve como una plataforma estratégica para el desarrollo de negocios, la creación de redes de contacto y el análisis de mercado, en un contexto en el que la industria continúa evolucionando hacia ofertas más sostenibles, personalizadas y experienciales”, señaló el presidente y jefe ejecutivo de Cruise Lines International Association Jason Liberty.

Muchos son los puertos de países latinoamericanos que participan en la feria, entre los que destaca Colombia.

“Nuestro país ofrece una oferta de cruceros tan diversa como sus regiones. Desde las principales rutas del Caribe hasta expediciones boutique y travesías fluviales, el país atiende a viajeros orientados a experiencias con alta capacidad de gasto”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

En efecto, “entre 2023 y 2025, más del 60% de los pasajeros de cruceros tenían 60 años o más, lo que refleja un mercado que valora la profundidad, el confort y las experiencias significativas”, añadió.

Por otra parte, la consejera de Turismo de España en Miami Elvira Marcos Salazar declaró: “España, segundo destino en el ranking internacional por ingresos desde de EE.UU. consolida su posicionamiento como destino de cruceros tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo en Seatrade. Más de 14 millones de cruceristas pasaron en los puertos españoles en 2025.”

De esta manera, “España se sitúa como uno de los principales destinos a nivel mundial para este tipo de viajes, con una creciente diversificación de las escalas”.

En efecto, los cruceros tienen una gran incidencia en la economía y el empleo del conjunto de España. En 2023, aportó más de 3.200 millones de euros al PIB y en torno a 52.000 empleos, según Estudio del impacto económico de los puertos de interés general sobre el conjunto de la economía española’, elaborado por Puertos del Estado.

Entre los más de 100 países representados, destacó la presencia Grecia, Italia y Francia, así como Croacia, Taiwán y Corea del Sur, que representan puertos y mares menos conocidos en Occidente.

Además de información y comunicación necesaria entre operadores, el público, la prensa y todos tienen la oportunidad de asistir a conferencias temáticas en la que reciben información detallada sobre el acontecer portuario en los múltiples destinos.

Consulte el portal Seatradecruiseevents.com para más información.