viernes 13  de  noviembre 2026
EVENTO COMUNITARIO

South Dade Kia une a empresas y fundaciones para fortalecer el apoyo comunitario

ChamberSouth celebró el encuentro Networking for Impact en el concesionario, con la participación de The Miami Foundation y un compromiso de aportar el 20% de lo recaudado al Chamber Impact Fund

South Dade Kia acogió la noche del jueves el encuentro Networking for Impact, organizado por ChamberSouth.

South Dade Kia acogió la noche del jueves el encuentro Networking for Impact, organizado por ChamberSouth.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Carlos Villacis, Board Member Be Strong y Lucy Parra Benedetti, vicepresidenta ejecutiva de South Dade Kia.

Carlos Villacis, Board Member Be Strong y Lucy Parra Benedetti, vicepresidenta ejecutiva de South Dade Kia.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Representantes de empresas, fundaciones y líderes locales participaron en una velada de intercambio y colaboración.

Representantes de empresas, fundaciones y líderes locales participaron en una velada de intercambio y colaboración.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La convocatoria contempló destinar el 20% de lo recaudado al Chamber Impact Fund.

La convocatoria contempló destinar el 20% de lo recaudado al Chamber Impact Fund.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La iniciativa ofreció a entidades sin fines de lucro una oportunidad para dar a conocer su trabajo.

La iniciativa ofreció a entidades sin fines de lucro una oportunidad para dar a conocer su trabajo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
The Miami Foundation participó en la jornada, que acercó al sector empresarial a distintas causas comunitarias.

The Miami Foundation participó en la jornada, que acercó al sector empresarial a distintas causas comunitarias.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La actividad promovió el respaldo a fundaciones que trabajan durante todo el año para atender las necesidades de la comunidad.

La actividad promovió el respaldo a fundaciones que trabajan durante todo el año para atender las necesidades de la comunidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La búsqueda de nuevos aliados para impulsar proyectos sociales fue uno de los propósitos de la cita.

La búsqueda de nuevos aliados para impulsar proyectos sociales fue uno de los propósitos de la cita.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Las instalaciones del concesionario sirvieron de punto de reunión para compartir ideas y establecer contactos.

Las instalaciones del concesionario sirvieron de punto de reunión para compartir ideas y establecer contactos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
De izquierda a derecha: Carlos Villacis, Julissa Rivera, Lesly Simon, Lucy Parra Benedetti, Gaby Benedetti y Mario Benedetti.

De izquierda a derecha: Carlos Villacis, Julissa Rivera, Lesly Simon, Lucy Parra Benedetti, Gaby Benedetti y Mario Benedetti.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- South Dade Kia abrió sus puertas a empresas, fundaciones y líderes comunitarios durante Networking for Impact, un encuentro organizado por ChamberSouth para dar visibilidad a entidades sin fines de lucro y propiciar alianzas que respalden su labor en Miami.

La cita se celebró la noche del jueves 12 de noviembre en las instalaciones del concesionario, ubicadas en 17120 South Dixie Highway, donde los participantes tuvieron la oportunidad de conocer iniciativas sociales y explorar formas de colaboración.

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“Para nosotros es muy importante compartir con la comunidad”, expresó Lucy Parra Benedetti, de South Dade Kia, a DIARIO LAS AMÉRICAS. Explicó que ese compromiso parte de la responsabilidad de conocer las necesidades del entorno y contribuir a atenderlas.

Parra Benedetti valoró la posibilidad de acercarse a las fundaciones, identificar maneras de respaldarlas y facilitar que también se conozcan entre ellas.

Julissa Rivera, gerente sénior de vinculación de The Miami Foundation, resaltó la alianza que esa institución mantiene con South Dade Kia. Como ejemplo, mencionó un vehículo facilitado por la empresa que les ha permitido visitar a distintas organizaciones.

“Yo estoy en familia y me encanta apoyarlos porque yo entiendo el trabajo arduo que hacen durante todo el año”, manifestó. Para Rivera, acompañarlas en la velada representó una forma de celebrar su dedicación.

Por su parte, Lesly Simon se refirió a las dificultades que afrontan algunas entidades pequeñas para mostrar su trabajo. Señaló que carecer de un departamento de mercadeo puede limitar su capacidad de difusión, aun cuando desarrollan una labor valiosa.

Reunirlas en una misma sede, precisó, permite que los asistentes conozcan mejor esos esfuerzos. “Mientras nosotros nos acostamos a dormir, muchas de ellas están trabajando para ti, para mí y para toda la comunidad”, subrayó.

La convocatoria fijó una entrada de 25 dólares, tanto para miembros de ChamberSouth como para quienes no pertenecen a esa cámara, y anunció que el 20% de lo recaudado se destinaría al Chamber Impact Fund.

Simon relató que la idea de utilizar el edificio para este tipo de actividades surgió cuando se construyó, hace tres años. Antes se alquilaban otros lugares para organizar encuentros similares. La posibilidad de mover los vehículos y habilitar áreas de reunión llevó a pensar en una sede que también pudiera estar al servicio de iniciativas locales.

“Es un espacio de eventos con propósito”, resumió.

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