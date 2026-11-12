Reclamado por casos de Central Park acepta regresar a Nueva York desde Miami-Dade

MIAMI.- Dereck Rivera-Deleon, arrestado en Miami Beach y reclamado por agresiones sexuales en Central Park, aceptó este jueves 12 de noviembre su extradición a Nueva York durante una comparecencia en Miami-Dade.

El acusado, de 30 años, no obtuvo fianza, según la información divulgada por las autoridades. La decisión sobre su traslado no supone una admisión de culpabilidad respecto de los hechos investigados.

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El Servicio de Alguaciles Federales de EEUU (USMS) confirmó en un comunicado que fue capturado el martes 10 en la cuadra 1100 de Washington Avenue, mientras trabajaba en un negocio.

La agencia detalló que participaron detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), equipos federales de búsqueda de fugitivos y agentes de Miami Beach.

Los investigadores lo vinculan con una agresión sexual del 24 de octubre de 2026 y otros dos casos ocurridos en el mismo parque en 2023 y 2021. El USMS indicó que también enfrentaría cargos por estos últimos.

La legislación de Florida permite que una persona detenida por un delito atribuido en otro estado consienta por escrito su regreso ante un juez. Antes de aceptar esa renuncia, el tribunal debe informarle de los derechos previstos en el procedimiento de extradición.

El reporte consultado no establecía una fecha para concretar el traslado. La responsabilidad penal deberá determinarse en el proceso correspondiente en Nueva York.