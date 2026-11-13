viernes 13  de  noviembre 2026
XI DIÁLOGO IDEA

Daniella Levine Cava pide cambios para proteger a quienes huyen de la opresión

La alcaldesa de Miami-Dade defiende el Estatus de Protección Temporal y destaca el valor del intercambio con dirigentes democráticos durante el encuentro del Grupo IDEA

Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade.

Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, reclamó cambios para proteger a quienes llegan a EEUU huyendo de la persecución y la opresión. Entre sus prioridades situó la defensa del Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas procedentes de países peligrosos.

En conversación con esta casa editorial durante el encuentro del Grupo IDEA, la funcionaria expresó su orgullo por la acogida que ha ofrecido la comunidad a quienes escapan de gobiernos autoritarios y su intención de mantener ese respaldo.

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Consultada sobre las acciones que pueden impulsarse desde el ámbito local para apoyar a quienes han escapado de gobiernos autoritarios, situó su respuesta en la necesidad de contar con una protección legal adecuada.

A su juicio, las leyes estadounidenses no están preparadas para amparar suficientemente a esas personas. Esa preocupación motiva sus peticiones de cambios y su defensa delTPS.

“Estoy siempre pidiendo cambios”, explicó.

Levine Cava adelantó que durante la jornada volvería a insistir en la importancia de ese mecanismo para quienes proceden de países peligrosos. “Queremos seguir ayudando en este tema”, manifestó.

La celebración del encuentro en Miami también tiene, desde su perspectiva, un valor para los líderes locales y para el futuro de la comunidad. Asimismo, destacó la posibilidad de intercambiar con figuras de países democráticos que comparten la preocupación por preservar las libertades.

En sus experiencias encuentra una oportunidad de aprendizaje: “Ellos tienen mucho para enseñarnos”.

La funcionaria describió esa relación entre los participantes y sus anfitriones como “un intercambio muy importante para el futuro de todos nosotros”.

A su juicio, las leyes del país no ofrecen una protección suficiente a esas personas. Por ello, explicó que insiste en la necesidad de reformarlas y que llevaría nuevamente al foro su defensa del TPS.

“Queremos seguir ayudando en este tema”, manifestó.

Sobre la celebración del evento en la ciudad, Levine Cava destacó la oportunidad de compartir con dirigentes de países democráticos, aprender de sus experiencias y colaborar en la protección de las libertades.

Describió la cita como “un intercambio muy importante para el futuro de todos nosotros”.

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