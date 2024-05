"Sueño con un condado de propietarios, no de inquilinos dependientes del gobierno"

"Sin embargo, tenemos un condado que trabaja para los cabilderos y aquellas personas que tienen dinero", afirmó este candidato, dueño de un pequeño restaurante en Miami Lakes, padre de tres hijos y “uno en camino”.

Joven con experiencia

A pesar de su juventud, Cid lleva media vida en la política. Comenzó a los 21 años cuando se fue a Tallahassee a trabajar con los representantes republicanos Ralph Arza y Eddy González. De regreso a Miami Lakes, se postuló y alcanzó un escaño en el Consejo de la ciudad a los 28 años.

"Nadie apostaba por mí. Me enfrentaba a Mary Collins, una de las fundadoras de Miami Lakes. Había sido comisionada del Condado y tenía muchos apoyos dentro del Partido Republicano. Yo tenía poco dinero (para la campaña), me enfoqué en tocar puertas y contar mis ideas, y gané", así recuerda sus inicios, quien en cuatro años saldría electo del alcalde más joven de la historia de la municipalidad, cargo que retiene hasta la actualidad.

Miami Lakes

"En los últimos 12 años he estado involucrado en todo lo que ha acontecido en la ciudad. Doy gracias a Dios porque muchos de los temas por los que recibo llamadas en mi oficina actualmente están relacionados con árboles grandes y mal cortados que molestan en algunas aceras. Los problemas de Miami Lakes no son el crimen ni el tráfico, gracias al trabajo desempeñado durante este tiempo", afirmó el alcalde, quien dice sentirse satisfecho de dejar la localidad mejor de como la encontró.

Transparencia vs corrupción

“Antes de llegar a Miami Lakes había corrupción en la ciudad. Y cuando la gente depositó su fe en mí, moralmente no les podía fallar”, apuntó.

Cid dijo que para eliminar la corrupción creó un modelo de control interno. Todos los cheques que superen los 5.000 dólares los tiene que firmar el alcalde. "Pero antes de llegar a mi mesa debe tener el visto bueno de las personas que están supervisando el trabajo. Tiene que estar aprobado por el director del departamento en cuestión y tiene que estar firmado por uno de los administradores. Es decir, cuando un cheque de 5.000 dólares llega a mí, le acompaña una documentación donde se explica por qué debe emitirse ese dinero de acuerdo con lo aprobado en el Concejo", explicó.

"En otras ciudades el alcalde firma sin saber lo que está autorizando y no se establecen controles", aseguró.

Otro paso fundamental fue la transparencia: "Le pregunté a la secretaria del municipio sobre los récords públicos que las personas solicitaban. Y le dije, vamos a poner toda la documentación a la vista de todos en las redes sociales. En la página web de nuestra ciudad está la cuenta de la ciudad y todos los cheques que se emiten y los contratos. Todo el mundo puede verlos en tiempo real”.

"Fuimos la primera ciudad de los EEUU, antes del COVID, que transmitía las reuniones del Concejo en vivo en redes sociales y los residentes podían participar desde cualquier parte del mundo. Cuando llegó el COVID, muchas alcaldías del país nos llamaron para ver cómo podían implementarlo. Dejo la alcaldía con el 85% de aprobación de los residentes", subrayó.

"La transparencia obliga a usar el dinero en programas que les interesan a los residentes, que necesitan los contribuyentes".

Campaña

Sobre las elecciones en agosto por la alcaldía condal, afirma que cuando lanzó su campaña "me sentía atraído en llevar mis proyectos a la alcaldía del Condado. Ahora, tras tocar miles de puertas, mi campaña se ha convertido en una causa. He visto que, dadas las condiciones actuales, la clase media está abandonada. En los últimos tres años, coincidiendo con la alcaldía de Daniella Levine-Cava, 134.000 personas de clase media se han ido del condado", afirma que esos datos cambiaron su perspectiva de la campaña para convertirlo en una causa, insistió. "En la defensa de la clase media".

“El cargo de alcalde del Condado me daría la oportunidad de hablar por quienes no tienen voz, por los negocios pequeños, por la clase trabajadora. Hablar por aquellos que no tienen cabilderos que aborden sus problemas”.

Seis candidatos republicanos

La dificultad de la batalla electoral de agosto es que, a pesar de no ser partidista, se presentan seis candidatos republicanos. Una realidad que podría atomizar el voto conservador y facilitar la victoria de Levine Cava, quien concentra el voto demócrata.

Sin embargo, Cid calcula que "en el Condado hay un 35% de votantes demócratas, 31% de votantes republicanos, pero el 32% son independientes. Se considera independiente aquel votante que no quiere situarse en los extremos. Ellos quieren lograr lo que existe ya en Miami Lakes, bajos impuestos, baja criminalidad y una burocracia que no moleste".

"Yo soy el único candidato que puede reunir el mayor porcentaje del voto republicano y además la mayoría de los votos independientes", afirmó.

Gestión de Levine Cava

Por ello, Cid centra su campaña en reflejar los puntos flacos de la gestión de Levine Cava. "Cuando Dios nos da un cargo público, te da una plataforma para ayudar al prójimo. En el momento que utilizas el cargo público para hacer daño a través de las subidas de los impuestos, dañar el transporte, empeorar la gestión de la basura, empeorar el servicio de los animales, dañar la gestión del aeropuerto, estás fallando. Levine Cava representa lo que no queremos ver en el condado, un gobierno al estilo de Nueva York, Chicago, Los Ángeles", afirmó el candidato republicano.

"La alcaldesa trajo un grupo de liberales extremistas a desarrollar el proyecto Better Bus Network. El resultado fue que eliminaron rutas que las personas trabajadoras necesitaban. Yo monté esas guaguas (autobuses) y vi a las personas angustiadas porque no podían llegar a sus trabajos donde ganan salarios modestos. Pero ella reorganizó las rutas sin tener en cuenta los intereses de los usuarios. Esa es la parte fea de toda la gestión de Levine Cava. Es el estilo de gobierno de personas que piensan que están por encima de los residentes", subrayó.

Luego detalló: "Es el estilo de gobernanza de aquellos que todas las mañanas los recogen en unos SUV bonitos y la policía los lleva por carriles rápidos mientras que el resto de las personas deben esperar horas para llegar a alguna parte de la ciudad".

"Los administradores míos en Miami Lakes, por contrato, tienen que conducir todas las semanas la ciudad", recalcó.

Ser propietario, el objetivo

El candidato republicano cree que hay peligro de convertir a la clase trabajadora de Miami-Dade en inquilinos permanentes. El objetivo crucial de su alcaldía es que la clase media llegue a ser dueña de una vivienda: "Es la única manera de cambiar la vida de una persona de ingresos moderados y bajos".

Sin embargo, desde la actual administración estimulan el alquiler de apartamentos como forma de solución al problema de vivienda. Muchas personas pagan más de alquiler de lo que pagarían en una hipoteca. ¿Por qué no trabajar con los bancos locales y utilizar los fondos que tenemos para garantizar que la clase media pueda comprar viviendas a bajo interés?

La trampa del gobierno es crear una aparente renta asequible. "Un proceso del cual es muy difícil salir e impide que nunca llegues a ser dueño, para estar siempre dependiendo del gobierno", sostuvo.

En cambio, "si ves a las familias hispanas que llegaron a Hialeah, a la Pequeña Habana, y las familias afroamericanas de Miami Gardens, pudieron cambiar sus vidas y las de sus hijos porque pudieron ser dueños de sus casas. Ahora tienen acceso a capital que les permite emprender nuevos negocios, ayudar al futuro de su familia, sin depender del gobierno para alcanzar sus sueños", aseguró.

Cid afirmó que existe un estudio que señala que, en el 2023, el 40% de las casas unifamiliares de Miami-Dade pertenecerán a corporaciones que se encargarán de alquilarlas. "Tenemos que evitarlo creando nuevos propuestos de viviendas entre la clase media y trabajadora", insistió.

Los impuestos destruyen el futuro

Por otra parte, dijo que es necesario transformar los impuestos. "No es justo que un joven logre comprar una vivienda en Hialeah y pague 20 veces más que su vecino en concepto de impuesto a la propiedad por el mismo servicio. ¿Qué sentido tiene? Lo que logra es destruir el futuro de nuestra comunidad y el de nuestros hijos y nietos”.

Cid propone “trabajar con el tasador de la propiedad para impedir seguir subiendo la parte imponible de una vivienda. Tenemos que cobrar impuestos sin dañar el futuro de las personas”.

También aboga por tener más liderazgo en la Comisión condal, reducir las tarifas de los residuos sólidos, agilizar los procesos de permisos y eliminar del presupuesto los más de 2.000 puestos de trabajo que permanecen sin ocupar.

Más tarde reconoció que la actual alcaldesa "es muy activa, asiste a todos los eventos posibles, le da besos y abrazos a todo el mundo. Es lo que se ha enfocado en los últimos años en ser agradable y cercana. Pero también pienso que las personas votarán con el bolsillo, están viendo que después de los abrazos y los besos les quitan el dinero del bolsillo. Esta realidad definirá las elecciones de agosto".