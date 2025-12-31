Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

MIAMI. — Un gélido amanecer recibió a los residentes del sur de la Florida este miércoles, tras el paso de un frente frío que hizo descender los termómetros hasta la banda de los 40 grados Fahrenheit.

La ola de frío, calificada por expertos como un "estallido ártico", motivó la activación inmediata de los planes de emergencia en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach para salvaguardar a la población desamparada ante el riesgo de hipotermia en plena víspera de Año Nuevo.

Viento y sensación térmica

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las temperaturas oficiales en el Aeropuerto Internacional de Miami y zonas aledañas oscilaron alrededor de los 43°F durante las primeras horas de la mañana.

Sin embargo, el factor de enfriamiento por el viento (wind chill) redujo la sensación térmica a los 30 grados altos en áreas del interior.

Los meteorólogos advirtieron que la masa de aire seco y frío persistirá durante las celebraciones de la noche del 31.

Se espera que, mientras el famoso cartel de ‘Big Orange’ ascienda en el Hotel InterContinental para marcar la llegada del 2026, los asistentes en el Bayfront Park enfrenten temperaturas cercanas a los 50°F, lo que exige abrigos pesados en lugar de la tradicional vestimenta ligera de la región.

Asimismo, existe una advertencia para la navegación menor debido a los fuertes vientos del noroeste.

Acciones policiales en miami

Ante el descenso térmico, el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami (MPD) intensificó sus labores de patrullaje desde la noche del martes. Los oficiales, en coordinación con el Homeless Trust (Fideicomiso para los Sin Techo), recorrían las zonas de Overtown, el Downtown y bajo los pasos elevados de la I-95.

La tarea policial se centraba en los llamados "welfare checks" o controles de bienestar. Los agentes no solo invitaban a las personas en situación de calle a buscar resguardo, sino que también facilitaban el transporte inmediato hacia los centros habilitados.

"Nuestra prioridad es evitar muertes por exposición al frío; el objetivo es convencer a cada persona de aceptar la ayuda y el traslado a un lugar seguro", indicaron fuentes del departamento.

Según la autoridad policial, los patrulleros cuentan con instrucciones específicas para identificar casos críticos de salud y solicitar asistencia médica de urgencia si detectan síntomas de congelación.

Red de refugios

Las autoridades locales desplegaron una red de asistencia integral que permanecerá activa hasta que las temperaturas se normalicen, previsiblemente hacia el fin de semana.

En Miami-Dade: El Homeless Trust activó su Plan de Emergencia por Clima Frío. Se habilitaron camas adicionales en centros como el Camillus House y el Miami Rescue Mission. La línea de ayuda 1-877-994-4357 opera de forma continua para recibir reportes de ciudadanos sobre personas que necesiten asistencia.

El Homeless Trust activó su Plan de Emergencia por Clima Frío. Se habilitaron camas adicionales en centros como el Camillus House y el Miami Rescue Mission. La línea de ayuda opera de forma continua para recibir reportes de ciudadanos sobre personas que necesiten asistencia. En Broward: Se declaró la emergencia por frío con el Ejército de Salvación (Salvation Army) en Fort Lauderdale (1445 W. Broward Blvd) como punto neurálgico. Las autoridades del Condado informaron que nadie será rechazado y se proveerán mantas y comida caliente.

Se declaró la emergencia por frío con el Ejército de Salvación (Salvation Army) en Fort Lauderdale (1445 W. Broward Blvd) como punto neurálgico. Las autoridades del Condado informaron que nadie será rechazado y se proveerán mantas y comida caliente. En Palm Beach: La situación es preocupante en las zonas agrícolas del oeste, como Belle Glade y Pahokee, donde el frío es más intenso. Se abrieron refugios específicos como el Belle Glade Transitional Shelter, y se emitió una advertencia de "Aire Frío" para proteger también los cultivos sensibles.

Precauciones adicionales

Más allá de la asistencia social, las autoridades instan a la población general a extremar cuidados con el uso de calentadores portátiles, una causa frecuente de incendios domésticos durante estas fechas.

Como nota de color local, pero con implicaciones de seguridad, el NWS recordó la posibilidad de "lluvia de iguanas".

Estos reptiles, de sangre fría, entran en un estado de letargo inmovilizante cuando la temperatura baja de los 45°F, por lo que pueden caer desde los árboles y causar accidentes o lesiones a los transeúntes.

Se recomienda no tocarlas, ya que pueden reaccionar agresivamente al recuperar el calor corporal.