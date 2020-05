Sweetwater discute si debe reclamar a excomisionado Duasso "pago excesivo"

La discusión del tema está propuesta por el alcalde municipal Orlando López, según el punto 15 de la agenda. Y aunque el documento no establece el motivo de la resolución para la demanda, DIARIO LAS AMÉRICAS conoció que la misma tiene como objetivo recuperar más de 80.000 dólares, monto que la municipalidad considera “excesivo” como parte del pago a Duasso en concepto de pensión.

La comisionada Sophia Lacayo, que ocupa el escaño que anteriormente tenía el excomisionado Duasso, declaró a este medio que la reunión “es para aprobar la contratación de un abogado”.

Y precisó: “Hay que contratar un abogado para que defienda los intereses de los contribuyentes por medio de la alcaldía. Eso es lo que tenemos que autorizar para contratar al abogado y que con el dinero de los contribuyentes se pueda pagar los honorarios y hacer el proceso jurídico”.

El abogado que sería contratado, si la moción es aprobada, es el mismo abogado de la ciudad.

Consultado sobre el tema, el comisionado Saúl Díaz confirmó que uno de los puntos de la agenda es la pensión del excomisionado Duasso, pero no quiso profundizar en el asunto argumentando que “prefiere tener mayores elementos de juicio”.

“Mañana eso se va a abordar en público. Yo esperaría a mañana a ver lo qué se va a discutir. Quiero oír todas las versiones para tomar una decisión de lo que se debe hacer. Yo no era comisionado en ese entonces. Me acabo de enterar (de esto) y pensé que él recibía la misma pensión que el resto de comisionados que se han ido, y me enteré que él estaba recibiendo más dinero de lo que debía recibir por pensión”, subrayó Díaz.

De acuerdo con la información, Duasso recibe su pensión de retiro mensualmente, y la cantidad que le pagan es superior al monto que debe recibir.

Sobre este tema, Díaz dijo que “eso es una de las averiguaciones a realizar” y añadió: “Esa es la pregunta que me estoy haciendo también, quién autorizó y cómo fue que lo pidieron”.

Duasso, de 91 años, perdió la reelección el año pasado tras 24 años de servicio como comisionado. Antes laboró como director de mantenimiento en Sweetwater durante 15 años.

Por otra parte, este medio de comunicación contactó a Duasso sobre la posible demanda en su contra y dijo que por ahora “no haría comentarios”.

Excesivas pensiones

Según los informes de contabilidad, se cree que los contribuyentes de Sweetwater pagan elevadas pensiones a sus funcionarios electos. Una alta carga impositiva para una pequeña ciudad, cuyo presupuesto no es superior a los 24 millones de dólares anuales.

Los casos más recientes datan de 2015, cuando informes de la municipalidad revelaron haber pagado centenares de miles de dólares en pensiones.

Acorde a estos informes, el excomisionado José Guerra habría recibido medio millón de dólares tras jubilarse, cuando perdió la reelección en mayo de 2015.

Por otra parte, el excomisionado José Bergougnain también habría recibido un monto similar en 2019 y la excomisionada Prisca Barreto una pensión menor de 300.000 dólares.

Al excomsionado y exalcalde interino José Díaz le correspondería recibir 584.000 dólares por los años de servicio como comisionado de la ciudad, pero según una fuente dentro de la alcaldía municipal el pago como alcalde interino se discute en los tribunales.

“Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Sweetwater”, señaló el comisionado Saúl Díaz. “Los pagos de pensiones son excesivos para una ciudad tan pequeña”, añadió.

La excomisionada Isolina Maroño propuso en 2016 limitar los periodos de elección de los funcionarios electos a una sola reelección, para evitar la enorme carga económica a los contribuyentes, pero la propuesta entonces no fue respaldada.

El año pasado los votantes de Sweetwater decidieron limitar a tres los mandatos para funcionarios electos, cuando antes era indefinido.

jflores@diariolasamericas.com

@FloresJudith7