Organización benéfica demanda al príncipe Harry por difamación

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markel, asisten a un juego de baloncesto de la NBA en California.

MIAMI.- El príncipe Harry ha sido demandado por difamación por Sentebale, la organización benéfica que cofundó en 2006 y de la cual se retiró el año pasado, reportó la prensa especializada.

Documentos judiciales revelaron que la demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Londres contra el duque de Sussex y Mark Dyer —un exmiembro del consejo de administración de la organización— el 24 de marzo, según informaron la BBC y Reuters. El cargo figura bajo la categoría de "difamación: libelo y calumnia".

El Consejo de Administración y el director ejecutivo de Sentebale emitieron un comunicado el viernes 10 de abril, confirmando que habían "iniciado acciones legales" contra el príncipe Harry y Dyer.

"La organización benéfica solicita la intervención, la protección y la reparación por parte del tribunal tras una campaña mediática adversa y coordinada —llevada a cabo desde el 25 de marzo de 2025— que ha provocado interrupciones operativas y daños a la reputación de la organización, de sus directivos y de sus socios estratégicos", declaró Sentebale en el comunicado, según reportó People.

"Las acciones legales se han dirigido contra el príncipe Harry y Mark Dyer, identificados a través de pruebas como los artífices de dicha campaña mediática adversa; una campaña que ha tenido un impacto viral significativo y ha desatado una oleada de ciberacoso dirigida contra la organización y sus directivos". "El enfoque de Sentebale sigue centrado donde siempre ha estado: en los niños y jóvenes de Lesoto y Botsuana", añadieron.

Por su parte, un portavoz del duque de Sussex y de Mark Dyer negó las acusaciones.

"En su calidad de cofundador y miembro fundador del consejo de administración de Sentebale, rechazan estas acusaciones ofensivas y perjudiciales. Resulta extraordinario que ahora se estén utilizando fondos benéficos para emprender acciones legales contra las mismas personas que construyeron y respaldaron la organización durante casi dos décadas, en lugar de destinar dichos fondos a las comunidades a las que la organización fue creada para servir", declaró el portavoz a la revista.

Harry, de 41 años, y su cofundador, el príncipe Seeiso de Lesoto, de 59 años, se retiraron de la organización benéfica el año pasado en medio de una amarga disputa por el liderazgo con la presidenta de Sentebale, la Dra. Sophie Chandauka.

Los príncipes fundaron la organización —cuyo objetivo es ayudar a los niños de Lesoto y Botsuana— en honor a sus difuntas madres: la princesa Diana y la reina Mamohato Bereng Seeiso.

La salida del príncipe Harry de Sentebale se produjo en medio de acusaciones de acoso, racismo y misoginia por parte de Chandauka —alegaciones que él ha negado.

En agosto del pasado año la Comisión de Caridad para Inglaterra y Gales concluyó una investigación sobre dichas afirmaciones, anunciando que no halló pruebas de "acoso, hostigamiento, misoginia o misoginoiria generalizados o sistémicos" en Sentebale. La Comisión tampoco detectó ningún «exceso de autoridad» por parte de Chandauka ni del príncipe Harry. No obstante, criticaron a todas las partes por permitir que el conflicto «se desarrollara públicamente" y señalaron que una deficiente gobernanza interna, así como "la incapacidad para resolver las disputas internamente, afectaron gravemente la reputación de la organización benéfica y pusieron en riesgo la confianza pública en las entidades benéficas en un sentido más amplio", cita la publicación de People.