Taiwán advierte desde Miami que presión de Pekín amenaza estabilidad regional

Charles Chi-Yu Chou, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Miami.

MIAMI.— La celebración del Día Nacional de Taiwán en el sur de Florida se convirtió este jueves en un escenario de reafirmación democrática y de advertencias sobre las acciones de China contra la isla, en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en el Indo-Pacífico.

"Es la coerción de Pekín, no la de Taiwán, la que perturba la estabilidad regional", afirmó Charles Chi-Yu Chou, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Miami, durante una recepción oficial celebrada en el hotel Biltmore de Coral Gables.

ALERTA Isaias se forma en el Golfo y podría llegar como huracán a la costa de Estados Unidos

OPINIÓN Taiwán: Un miembro indispensable en la lucha por un mundo próspero, seguro, y inclusivo

El diplomático aprovechó la conmemoración del 115.º Día Nacional de la República de China (Taiwán) para denunciar lo que describió como una estrategia de aislamiento internacional impulsada por el Gobierno chino mediante presiones militares, económicas y diplomáticas.

"Desafortunadamente, Pekín continúa sus esfuerzos por aislar a Taiwán a través de la intimidación militar, la coerción económica y al convertir en arma la Resolución 2758 de las Naciones Unidas para distorsionar la realidad", manifestó ante los asistentes.

Chou también evocó la postura del presidente taiwanés, Lai Ching-te, sobre el devenir político de la isla: "El futuro de Taiwán debe ser decidido únicamente por el pueblo taiwanés".

"Nunca renunciaremos a nuestro estilo de vida democrático", enfatizó.

La Resolución 2758, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1971, reconoció a la República Popular China como representante legítima de China ante ese organismo. Pekín considera que esa decisión respalda su posición sobre la soberanía de Taiwán, interpretación rechazada por Taipéi.

Respaldo de Estados Unidos

Entretanto, Chou destacó la importancia de Washington para la seguridad y el desarrollo económico de Taiwán.

"Apreciamos enormemente el fuerte apoyo de Estados Unidos. Sin este apoyo, por supuesto, no podríamos sostenernos", expresó al ser consultado sobre el mensaje que desea transmitir su país durante esta celebración.

El funcionario subrayó que la cooperación bilateral debe continuar fortaleciéndose para garantizar la seguridad en una región donde las disputas territoriales y el desarrollo tecnológico tienen implicaciones internacionales.

"Necesitamos trabajar juntos para garantizar la seguridad regional", sostuvo.

Durante su intervención, recordó además que Taiwán celebró sus primeras elecciones presidenciales directas en 1996, pese a las presiones externas de aquella época, acontecimiento que presentó como un momento decisivo en la consolidación democrática de la isla.

"La libertad no es gratis. La libertad y la democracia no se pueden dar por sentadas", señaló, al insistir en la necesidad de preservar los valores democráticos.

Charles Chi-Yu Chou, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Miami, brinda con autoridades del condado Miami-Dade. D. CASTROPÉ

Semiconductores y cooperación económica

El representante también destacó la transformación de Taiwán en una potencia tecnológica, particularmente en las industrias de inteligencia artificial y semiconductores, sectores que considera fundamentales para profundizar la cooperación con Estados Unidos.

Al citar al director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, recordó que Taiwán constituye uno de los principales centros de la revolución mundial de la inteligencia artificial.

Según datos oficiales estadounidenses, el intercambio bilateral de mercancías alcanzó aproximadamente 256.100 millones de dólares en 2025, impulsado especialmente por la demanda de productos tecnológicos avanzados.

Chou explicó que los vínculos económicos trascienden la producción de chips y abarcan sectores como los drones, la tecnología agrícola, la educación superior y la resiliencia de las cadenas de suministro.

Miami, un puente hacia América Latina

Consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el papel de Miami y Florida en la relación de Taiwán con América Latina y el Caribe, el diplomático destacó la importancia estratégica de esta región.

"En el pasado, Taiwán tenía muchos aliados políticos en el Caribe y América Latina. Ahora creo que Miami será un paso muy importante", aseveró.

El representante recordó que su país pasó de recibir asistencia internacional durante las décadas de 1960 y 1970 a convertirse en una economía capaz de compartir conocimientos, recursos y experiencias con otras naciones.

"Creemos que Taiwán puede ayudar y, de hecho, Taiwán está ayudando a los países de la región", expresó.

Chou también hizo un balance de sus tres años de gestión en Miami, durante los cuales, según explicó, se ha fortalecido la cooperación económica con Florida y ampliado los intercambios académicos con instituciones como la Universidad de Florida, Florida International University y Embry-Riddle Aeronautical University.

Aunque su cargo oficial es director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, explicó que prefiere ser identificado como "cónsul general" debido a que la institución desarrolla funciones equivalentes a las de una representación consular.

"Mi trabajo, nuestro objetivo, es que Taiwán y Florida puedan mejorar su relación mutua", resumió.

La recepción, realizada dos días antes de la conmemoración oficial del 10 de octubre, incluyó reconocimientos de autoridades locales que, según Chou, reflejan el respaldo a los valores democráticos y a las oportunidades de cooperación económica.

"Taiwán puede ser pequeño en tamaño, pero en este mundo que cambia rápidamente tenemos un papel clave que desempeñar", concluyó.