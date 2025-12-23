Temporada navideña rompe récord de viajeros

Gran flujo de personas en una de las salas de espera de la terminal G del MIA durante la temporada festiva.

Pasajeros en una de las puertas de embarque del MIA esperando su vuelo en plena temporada navideña.

Para mayor comodidad, las autoridades aconsejan llegar antes de lo habitual y así evitar conglomeraciones.

Miami . — La temporada festiva 2025-2026 se perfila como una de las más concurridas en la historia moderna de Estados Unidos . De acuerdo con el último pronóstico de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), 122,4 millones de estadounidenses viajarán al menos 50 millas desde sus hogares entre el 20 de diciembre y el 1 de enero , superando el récord anterior de 119,7 millones registrado el año pasado.

El transporte terrestre continúa siendo el preferido, con aproximadamente 109,5 millones de personas que se movilizarán en automóvil. La cantidad de viajeros en avión también alcanzará cifras históricas, con más de 8 millones de pasajeros domésticos y un crecimiento sostenido en los viajes en tren, bus y cruceros. Estos números reflejan la magnitud del movimiento de personas que se espera en todo el país durante las tradicionales fiestas, tanto por turismo como por reuniones familiares.

Florida, epicentro de la movilidad

El estado de Florida se mantiene como uno de los principales destinos nacionales. Se estima que alrededor de 7,5 millones de ciudadanos viajarán dentro o hacia Florida en este periodo, un aumento significativo respecto al 2024 según datos oficiales de AAA. Ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Fort Lauderdale concentran la mayor parte del flujo, tanto de visitantes como de residentes que regresan a sus hogares por Navidad y Año Nuevo.

El incremento de usuarios también se refleja en las carreteras interestatales principales, incluyendo la I95, la I75 y la Florida Turnpike, donde las autoridades estatales prevén congestionamientos significativos durante los días de mayor afluencia.

Aeropuerto Internacional de Miami: un punto de enlance en su máximo apogeo

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), uno de los principales centro de conexiones nacionales e internacionales del país, se prepara para recibir aproximadamente 3,3 millones de visitantes durante la época festiva, lo que representa un aumento del 3% con respecto al año anterior, conforme a reportes oficiales.

Los días de mayor tráfico se esperan el 26 y 27 de diciembre, y 2 y 3 de enero, con más de 190,000 pasajeros diarios en esas fechas. MIA ha reforzado su infraestructura con nuevos estacionamientos y mejoras en terminales para atender la demanda, mientras mantiene su papel central en rutas hacia América Latina, el Caribe y Europa.

Recomendaciones de los organismos oficiales

Según AAA y autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA):

• Llegar con anticipación al aeropuerto: se recomienda al menos 2-3 horas antes de los vuelos nacionales y 3-4 horas para vuelos internacionales.

• Revisar tiempos de espera y requisitos de seguridad: consultar con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y las aerolíneas sobre documentación y controles de seguridad.

• Planificar rutas alternas en carreteras principales: especialmente en las vías de más trafico para evitar congestión en los días pico.

• Precaución en carreteras: mantener velocidad moderada, respetar señalización y distancias de seguridad; evitar conducción temeraria, discusiones o peleas por estacionamientos, y cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo a otros conductores o peatones.

• Preparar viajes largos: llevar agua, alimentos, cargadores y documentos necesarios en caso de retrasos o emergencias.

Esta temporada navideña no solo marca un récord en movilidad nacional, sino que también reafirma a Florida y a MIA como puntos neurálgicos del transporte y turismo internacional. Los datos oficiales, provenientes de AAA y de las proyecciones aeroportuarias, dejan en claro que millones de residentes se desplazarán estas fiestas, consolidando un fenómeno que combina turismo, reuniones familiares y la actividad económica asociada al transporte y la hospitalidad.