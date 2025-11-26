Nieve, lluvias y demoras: así afectará el clima los viajes de Acción de Gracias

Un peatón cruza la calle mientras cae nieve durante una tormenta invernal en Bethesda, Maryland, el 6 de enero de 2025.

MIAMI.- Millones de estadounidenses que se preparan para viajar durante la semana de Acción de Gracias podrían enfrentar condiciones climáticas adversas que afectarían carreteras y aeropuertos en amplias zonas del país.

De acuerdo con los pronósticos de AccuWeather, varios sistemas invernales traerán lluvia, nieve, vientos racheados y niebla al Medio Oeste, el Noroeste, el Noreste y el Atlántico Medio.

El meteorólogo Paul Pastelok advirtió que la actividad invernal podría complicar los días previos al feriado, con nevadas en regiones del Medio Oeste y Noroeste, mientras que lluvia y niebla se desplazarán hacia el noreste a medida que las tormentas avancen desde el centro del país.

AAA prevé un récord de viajeros

La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) estima que 81.8 millones de personas recorrerán al menos 80 kilómetros para el feriado, de los cuales 73 millones viajarán por carretera.

Su portavoz, Aixa Díaz, explicó que las autopistas comenzarán a congestionarse desde el martes, mientras que los aeropuertos recibirán alrededor de seis millones de pasajeros, un escenario que podría traducirse en largas filas, tráfico hacia las terminales y demoras causadas tanto por la saturación como por el clima.

Los meteorólogos anticipan demoras significativas, con afectaciones en vuelos que pasen por Chicago, Nashville, St. Louis, Houston, Minneapolis y Pittsburgh.

El miércoles, las complicaciones se extenderían desde el Valle de Ohio hasta el Noreste, incluyendo Washington, D. C., Filadelfia, Nueva York y Boston, donde la lluvia, la poca visibilidad y las pistas resbaladizas podrían impactar la operación aérea y los desplazamientos por carretera.

Aunque las tormentas irán perdiendo fuerza hacia el noreste, el volumen histórico de viajeros podría convertir incluso unas pocas horas de mal clima en retrasos prolongados.

Nieve con efecto lago durante el feriado

Tras el paso del sistema principal, se espera que el aire más frío genere nieve con efecto lago entre el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre, especialmente en áreas cercanas al Lago Erie. AccuWeather también prevé nieve ligera en partes de Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio durante la noche de Acción de Gracias.

Los tradicionales desfiles del feriado -como el Desfile de Macy’s en Nueva York y elDesfile de Dunkin’ en Filadelfia- podrían celebrarse con tiempo seco y vientos moderados, aunque los expertos no descartan ráfagas tempranas si el frente frío se adelanta.

Para el propio Día de Acción de Gracias, el Old Farmer's Almanac prevé “sol en gran parte del Este”, aunque con temperaturas por debajo del promedio en Pensilvania y el Noreste. La nieve sería limitada cerca de los Grandes Lagos y el Alto Medio Oeste, y los estados del corredor Atlántico tendrían condiciones frías pero secas, favorables para viajar.

¿Qué esperar para el invierno 2025-26?

El almanaque proyecta un invierno “mayormente templado, con intervalos de fuertes nevadas”. Los periodos más fríos se registrarían a mediados y finales de diciembre, principios y finales de enero y comienzos de febrero.

Las precipitaciones estarían por debajo del promedio, lo que apunta a nevadas menores a las usuales, salvo excepciones como el área de Pittsburgh.

En Pensilvania, las medias históricas se mantienen entre:

18–24 pulgadas en Filadelfia

36–42 pulgadas en los Poconos

110–140 pulgadas en los alrededores de Erie

Durante la última temporada, Erie encabezó los acumulados con 109.9 pulgadas, seguido de Pittsburgh (30,4"), Wilkes-Barre/Scranton (27,8"), Allentown (17,8") y Filadelfia (8,1").

El invierno iniciará oficialmente el 21 de diciembre a las 10:03 AM ET, con el solsticio. El Old Farmer’s Almanac afirma mantener una precisión cercana al 80%, aunque reconoce que los patrones atmosféricos irregulares pueden alterar los pronósticos.

