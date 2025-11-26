miércoles 26  de  noviembre 2025
FERIADO

Nieve, lluvias y demoras: así afectará el clima los viajes de Acción de Gracias

De acuerdo con los pronósticos de AccuWeather, varios sistemas invernales traerán lluvia, nieve, vientos racheados y niebla en gran parte de Estados Unidos

Un peatón cruza la calle mientras cae nieve durante una tormenta invernal en Bethesda, Maryland, el 6 de enero de 2025.

Un peatón cruza la calle mientras cae nieve durante una tormenta invernal en Bethesda, Maryland, el 6 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Millones de estadounidenses que se preparan para viajar durante la semana de Acción de Gracias podrían enfrentar condiciones climáticas adversas que afectarían carreteras y aeropuertos en amplias zonas del país.

De acuerdo con los pronósticos de AccuWeather, varios sistemas invernales traerán lluvia, nieve, vientos racheados y niebla al Medio Oeste, el Noroeste, el Noreste y el Atlántico Medio.

Lee además
Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza antes del feriado de "Acción de Gracias"
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
AGRADECIMIENTO

Republicanos cierran filas con el ICE: envían mensaje de Acción de Gracias en apoyo ante ola de ataques

El meteorólogo Paul Pastelok advirtió que la actividad invernal podría complicar los días previos al feriado, con nevadas en regiones del Medio Oeste y Noroeste, mientras que lluvia y niebla se desplazarán hacia el noreste a medida que las tormentas avancen desde el centro del país.

AAA prevé un récord de viajeros

La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) estima que 81.8 millones de personas recorrerán al menos 80 kilómetros para el feriado, de los cuales 73 millones viajarán por carretera.

Su portavoz, Aixa Díaz, explicó que las autopistas comenzarán a congestionarse desde el martes, mientras que los aeropuertos recibirán alrededor de seis millones de pasajeros, un escenario que podría traducirse en largas filas, tráfico hacia las terminales y demoras causadas tanto por la saturación como por el clima.

Los meteorólogos anticipan demoras significativas, con afectaciones en vuelos que pasen por Chicago, Nashville, St. Louis, Houston, Minneapolis y Pittsburgh.

El miércoles, las complicaciones se extenderían desde el Valle de Ohio hasta el Noreste, incluyendo Washington, D. C., Filadelfia, Nueva York y Boston, donde la lluvia, la poca visibilidad y las pistas resbaladizas podrían impactar la operación aérea y los desplazamientos por carretera.

Aunque las tormentas irán perdiendo fuerza hacia el noreste, el volumen histórico de viajeros podría convertir incluso unas pocas horas de mal clima en retrasos prolongados.

Nieve con efecto lago durante el feriado

Tras el paso del sistema principal, se espera que el aire más frío genere nieve con efecto lago entre el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre, especialmente en áreas cercanas al Lago Erie. AccuWeather también prevé nieve ligera en partes de Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio durante la noche de Acción de Gracias.

Los tradicionales desfiles del feriado -como el Desfile de Macy’s en Nueva York y elDesfile de Dunkin’ en Filadelfia- podrían celebrarse con tiempo seco y vientos moderados, aunque los expertos no descartan ráfagas tempranas si el frente frío se adelanta.

Para el propio Día de Acción de Gracias, el Old Farmer's Almanac prevé “sol en gran parte del Este”, aunque con temperaturas por debajo del promedio en Pensilvania y el Noreste. La nieve sería limitada cerca de los Grandes Lagos y el Alto Medio Oeste, y los estados del corredor Atlántico tendrían condiciones frías pero secas, favorables para viajar.

¿Qué esperar para el invierno 2025-26?

El almanaque proyecta un invierno “mayormente templado, con intervalos de fuertes nevadas”. Los periodos más fríos se registrarían a mediados y finales de diciembre, principios y finales de enero y comienzos de febrero.

Las precipitaciones estarían por debajo del promedio, lo que apunta a nevadas menores a las usuales, salvo excepciones como el área de Pittsburgh.

En Pensilvania, las medias históricas se mantienen entre:

  • 18–24 pulgadas en Filadelfia

  • 36–42 pulgadas en los Poconos

  • 110–140 pulgadas en los alrededores de Erie

Durante la última temporada, Erie encabezó los acumulados con 109.9 pulgadas, seguido de Pittsburgh (30,4"), Wilkes-Barre/Scranton (27,8"), Allentown (17,8") y Filadelfia (8,1").

El invierno iniciará oficialmente el 21 de diciembre a las 10:03 AM ET, con el solsticio. El Old Farmer’s Almanac afirma mantener una precisión cercana al 80%, aunque reconoce que los patrones atmosféricos irregulares pueden alterar los pronósticos.

FUENTE: Con información de Marca USA

Temas
Te puede interesar

Qué negocios abren y cuáles bajan sus puertas este Día de Acción de Gracias

República Dominicana autoriza a EEUU uso de aeropuerto para operativo antidrogas en el Caribe

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Te puede interesar

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.  video
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
JUSTICIA/EEUU

Juez pone punto final al caso contra Trump por elecciones en Georgia

Imagen referencial de una gasolinera en el sur de la Florida.
Thanksgiving

Qué negocios abren y cuáles bajan sus puertas este Día de Acción de Gracias