lunes 12  de  enero 2026
LAMENTABLE

Tragedia en el suroeste de Miami-Dade: niña de 3 años muere ahogada tras caer en una piscina

El incidente ocurrió poco antes de las 6:00 de la mañana cuando los padres notaron la ausencia de la niña y la encontraron dentro del agua

Captura de una cámara de seguridad que registra la llegada de las autoridades al lugar del incidente, momentos después de que se reportara el suceso.

Captura de una cámara de seguridad que registra la llegada de las autoridades al lugar del incidente, momentos después de que se reportara el suceso.

OFICINA DEL SHERIFF MIAMI DADE
Varias patrullas de la policía presentes en la escena, asegurando la zona mientras se desarrollaban las investigaciones.

Varias patrullas de la policía presentes en la escena, asegurando la zona mientras se desarrollaban las investigaciones.

OFICINA DEL SHERIFF MIAMI DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Una menor perdió la vida este sábado luego de caer a una piscina residencial en una vivienda del suroeste de Miami-Dade, en un caso que ha generado profunda consternación y que ahora es investigado por las autoridades. El incidente ocurrió en una casa ubicada en el área del 11900 de la avenida 132 del suroeste, donde la familia se encontraba hospedada. De acuerdo con información preliminar, durante la madrugada los adultos dormían cuando la pequeña logró salir de la residencia por la parte trasera y acceder al patio, donde está la piscina.

El documento policial del caso refiere que fue poco antes de las 6:00 de la mañana cuando los padres notaron la ausencia de la niña y la encontraron dentro del agua. De inmediato la sacaron y comenzaron maniobras de reanimación mientras solicitaban ayuda de emergencia.

Lee además
Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia
Daniel Odio Suárez, de 36 años.
SUCESO

Sospechoso de tiroteo en una cafetería Hialeah es capturado tras intentar huir a Cuba

Unidades de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) respondieron al llamado y trasladaron a la menor en condición crítica al hospital HCA de Kendall, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, fue declarada fallecida.

El caso quedó bajo la jurisdicción del Buró de Homicidios de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), que ahora conduce una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Según el reporte inicial, el alojamiento es una propiedad de alquiler a corto plazo.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado cargos ni han informado sobre posibles violaciones de seguridad en el inmueble. La investigación continúa abierta mientras los detectives recaban evidencia y entrevistan a los familiares y testigos.

El trágico suceso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las medidas de protección en domicilios con piscinas, especialmente cuando hay niños pequeños, ya que los ahogamientos siguen siendo una de las principales causas de muerte accidental en menores de corta edad en el sur de la Florida.

Temas
Te puede interesar

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Odontología avanzada: La Dra. Elena Solís redefine la salud bucal en Miami

¿Y si el problema nunca fueron los conductores?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

El presidente Donald Trump. 
INVERSIONES

Trump critica postura de ExxonMobil sobre Venezuela y sugiere excluirla de planes petroleros

Te puede interesar

Bryan Calvo jura como nuevo alcalde de Hialeah.
NUEVO EDIL

Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Trump recibe el jueves a la líder venezolana María Corina Machado

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Daniel Odio Suárez, de 36 años.
SUCESO

Sospechoso de tiroteo en una cafetería Hialeah es capturado tras intentar huir a Cuba