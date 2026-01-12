Tragedia en el suroeste de Miami-Dade: niña de 3 años muere ahogada tras caer en una piscina

Varias patrullas de la policía presentes en la escena, asegurando la zona mientras se desarrollaban las investigaciones.

Captura de una cámara de seguridad que registra la llegada de las autoridades al lugar del incidente, momentos después de que se reportara el suceso.

MIAMI . - Una menor perdió la vida este sábado luego de caer a una piscina residencial en una vivienda del suroeste de Miami-Dade, en un caso que ha generado profunda consternación y que ahora es investigado por las autoridades. El incidente ocurrió en una casa ubicada en el área del 11900 de la avenida 132 del suroeste, donde la familia se encontraba hospedada. De acuerdo con información preliminar, durante la madrugada los adultos dormían cuando la pequeña logró salir de la residencia por la parte trasera y acceder al patio, donde está la piscina.

El documento policial del caso refiere que fue poco antes de las 6:00 de la mañana cuando los padres notaron la ausencia de la niña y la encontraron dentro del agua. De inmediato la sacaron y comenzaron maniobras de reanimación mientras solicitaban ayuda de emergencia.

Unidades de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) respondieron al llamado y trasladaron a la menor en condición crítica al hospital HCA de Kendall, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, fue declarada fallecida.

El caso quedó bajo la jurisdicción del Buró de Homicidios de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), que ahora conduce una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Según el reporte inicial, el alojamiento es una propiedad de alquiler a corto plazo.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado cargos ni han informado sobre posibles violaciones de seguridad en el inmueble. La investigación continúa abierta mientras los detectives recaban evidencia y entrevistan a los familiares y testigos.

El trágico suceso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las medidas de protección en domicilios con piscinas, especialmente cuando hay niños pequeños, ya que los ahogamientos siguen siendo una de las principales causas de muerte accidental en menores de corta edad en el sur de la Florida.