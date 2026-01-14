Tras advertencias de Trump al régimen, EEUU envía ayuda directa al pueblo de Cuba

Sean Callahan, vicepresidente ejecutivo de Catholic Relief Services, Jeremy Lewin, subsecretario de Estado interino de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa y Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

Jeremy Lewin, subsecretario de Estado interino de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa y Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

Sean Callahan, vicepresidente ejecutivo de Catholic Relief Services, Jeremy Lewin, subsecretario de Estado interino de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa y Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

MIAMI.- Estados Unidos comenzó el envío de ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, eludiendo al régimen de La Habana, a través de la Iglesia Católica y Cáritas Cuba , para socorrer a los damnificados por el huracán Melissa que azotó el oriente de la isla en octubre pasado. La iniciativa, anunciada se produce en un contexto de mayor presión de Washington sobre el régimen cubano y luego de la captura del aliado del régimen, Nicolás Maduro, el 3 de enero, un hecho que, según funcionarios estadounidenses, reconfigura el equilibrio regional.

La asistencia destinada a 6.000 familias, canalizada por Catholic Relief Services en coordinación con la Iglesia Católica en la isla, no pasa por las manos del gobierno cubano. “Este mecanismo garantiza acceso y rendición de cuentas para que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y no sean desviados”, explicó Sean Callahan, vicepresidente ejecutivo de Catholic Relief Services, al agradecer el apoyo del gobierno de EEUU y destacar la capilaridad de la Iglesia, con 11 diócesis que cubren las 14 provincias y cerca de mil religiosos y voluntarios en terreno.

EEUU Senado frustra resolución para limitar capacidad militar de Trump en Venezuela, un revés para los demócratas

Mike Hammer Ayuda Sean Callahan, vicepresidente ejecutivo de Catholic Relief Services, Jeremy Lewin, subsecretario de Estado interino de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa y Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. CESAR MENENDEZ DLA

“Prueba” inicial de $3 millones

El subsecretario de Estado interino de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, subrayó que los primeros envíos son una prueba. Si el régimen no interfiere, Washington escalará el programa en las próximas semanas y meses.

Lewin remarco que la crisis en Cuba precede al huracán y es más amplia: “El huracán fue un acto de Dios; la crisis humanitaria en Cuba es un acto del hombre, el resultado del fracaso del Estado para proveer a su gente”.

En ese contexto recordó que otros países del Caribe ya recibieron ayuda tras Melissa, como Jamaica y Haití, con despliegues robustos antes y después del evento, incluidos activos aéreos y apoyo de socios humanitarios internacionales.

Mike Hammer Jeremy Lewin Jeremy Lewin, subsecretario de Estado interino de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa y Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. CESAR MENENDEZ DLA

Mensaje de Hammer al pueblo cubano

Por su parte, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, habló en español en el evento y destacó que esta operación es una manifestación tangible del apoyo de la administración Trump a “los cubanos de a pie”. Confirmó que ya arribó un primer vuelo a Holguín y que hay equipos de la embajada verificando la distribución para evitar desvíos.

“Si esto funciona, estamos preparados para continuar aliviando el sufrimiento en provincias donde ya había necesidades antes del huracán”. El embajador afirma haber recorrido Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo. Hammer señaló que el canal de ayuda se mantendrá bajo verificación estricta y que cualquier intento de politizar la ayuda será observado de cerca.

Ayuda y presión: dos carriles distintos

Los funcionarios insistieron en que no existe agenda política en los envíos. Son alimentos y artículos esenciales. La política hacia Cuba, aclararon, se mueve en dos carriles: apoyo humanitario al pueblo y presión sostenida al régimen.

Lewin enfatizó que el objetivo es separar al pueblo del aparato estatal, asegurando que ningún beneficio recaiga en el gobierno cubano.

Impacto del cese del petróleo venezolano

Aunque no era tema de la rueda de prensa, al ser preguntado por los periodistas, Hammer abundó en el impacto estructural del corte del petróleo venezolano a Cuba. Sin ese flujo, que durante años sostuvo generación eléctrica, transporte y sectores productivos, la isla enfrenta apagones más prolongados, parálisis logística y menor capacidad de distribución de bienes básicos.

En el último año, relató, ya hubo episodios de escasez total de diésel. Sin el crudo de Venezuela, la crisis energética se profundiza, afectando hospitales, bombeo de agua, alimentos refrigerados y movilidad, vaticinó.

Lewin vinculó este escenario al fin de un esquema que beneficiaba al régimen de la isla. Dijo que Cuba actuaba como una colonia de Venezuela. Los recursos energéticos que eran obtenidos a cambio de apoyo en materia de seguridad al régimen del narco dictador fueron interrumpidos, lo que reduce el margen del gobierno cubano para amortiguar la emergencia, indicó el funcionario.

Captura de pantalla 2026-01-14 a la(s) 8.18.25p.m. Cajas con alimento para los damnificados de Cuba. CESAR MENENDEZ DLA

Logística y alcance

La ayuda llegará a unas 6.000 familias, aproximadamente 24.000 personas, en Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo. Los vuelos chárter parten de Miami el 14 y 16 de enero hacia Holguín y Santiago de Cuba, con más de 525 paquetes de alimentos y 650 de higiene y tratamiento de agua por vuelo para más de 1.000 familias, y el resto se enviará por mar en un buque comercial a Santiago de Cuba en las próximas semanas. La distribución es exclusiva de la Iglesia y Cáritas Cuba, sin participación del gobierno.

Captura de pantalla 2026-01-14 a la(s) 8.19.21p.m. Trump envía productos alimenticios para Cuba. CESAR MENENDEZ DLA

¿Qué contiene cada caja?

Cada caja de alimento pesa 30 libras y contiene: cuatro latas de sardinas, cinco latas de atún, 10 paquetes de frijoles negros, un galón de aceite vegetal, un paquete de azúcar y sal y tres paquetes de espaguetis, dos paquetes de cinco libra de arroz.

Las cajas de higiene contienen: jabones, almohadillas sanitarias, cepillos y pasta dental, detergente, lámpara solar, bidón para potabilizar agua y tabletas potabilizadoras.

Hogar y cocina: ollas y utensilios, sábanas y mantas, linternas solares. (Estos no estaban en el almacén) .

Los periodistas recorrieron el almacén donde se preparan los envíos y observaron la segmentación de cajas para facilitar el transporte en un contexto de escasez de combustible dentro de la isla.

Captura de pantalla 2026-01-14 a la(s) 8.20.11p.m. Cada caja llevará 10 paquetes de frijoles negros. CESAR MENENDEZ DLA

Cautela sobre el futuro

El embajador Hammer evitó adelantar cualquier comentario sobre presuntas conversaciones bilaterales entre Washington y el régimen de la Habana. Solo dijo, “el presidente Trump posteó en Truth Social. El mensaje está bien claro. El régimen tiene que escoger si van a seguir reprimiendo a si, por fin, van a permitir que el pueblo cubano viva en tranquilidad y libertad. Más adelante sostuvo, “créanle a Trump y a Rubio y saquen sus propias conclusiones”. Pidió no dejarse llevar por la propaganda oficial.

Volviendo al tema de la ayuda, advirtió que decomisar o desviar la ayuda tendría consecuencias, porque esta operación mostrará al mundo si el régimen permite que otros ayuden a su gente o si lo bloquea.

Con esta operación, Washington refuerza su mensaje: mano extendida para aliviar la emergencia humanitaria del pueblo cubano, a quienes sufren, a los cubanos de a pie y presión creciente para exigir responsabilidades al poder en La Habana.