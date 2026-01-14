EEUU anuncia vuelos a Cuba con ayuda humanitaria por huracán Melissa

Estados Unidos empezará a enviar este miércoles vuelos con ayuda humanitaria prometida a Cuba en noviembre por el huracán Melissa, informó el Departamento de Estado.

"Los vuelos chárter con ayuda partirán de Miami el 14 y el 16 de enero y llegarán a Holguín y Santiago de Cuba, respectivamente", detalló el comunicado, difundido en momentos en que Washington aumenta la presión política sobre la isla.

Esa ayuda, cifrada en total en 3 millones de dólares, será entregada "a quienes más lo necesitan, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas", añadió el comunicado oficial.

El huracán Melissa devastó a finales de octubre pasado amplias zonas de Jamaica, Haití y el este de Cuba. En total murieron cerca de 60 personas en el Caribe, y el gobierno cubano tuvo que evacuar preventivamente a más de 700.000 personas.

Los daños a la red eléctrica, los cultivos y las casas de miles de cubanos fueron considerables. Estados Unidos había anunciado la movilización de esos tres millones de dólares el 2 de noviembre.

"Trabajamos de de forma conjunta con la Iglesia Católica para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano", puntualizó el texto del Departamento de Estado.

Unas 6.000 familias podrían beneficiarse de esos envíos en Santiago de Cuba, Holguin, Granma y Guantánamo, aseguró el texto.

La ayuda consiste en comida como arroz, frijoles, aceite y azúcar, equipos de purificación de agua, utensilios de cocina o mantas y linternas solares.

Además de los vuelos chárter, el Departamento de Estado planea mandar también un barco con más ayuda a Santiago de Cuba en unas semanas.

Las relaciones entre ambos países se encuentran en alta tensión tras el ataque a Venezuela que acabó con el derrocamiento de Nicolás Maduro y su procesamiento judicial en Nueva York, junto a su esposa.

El presidente Donald Trump instó tras ese ataque al gobierno cubano a "alcanzar un acuerdo" y advirtió que no habría más petróleo venezolano para la isla comunista.

Washington tiene ahora el control de las exportaciones de crudo venezolano.

FUENTE: Con información de AFP.