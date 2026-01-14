miércoles 14  de  enero 2026
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU anuncia vuelos a Cuba con ayuda humanitaria por huracán Melissa

"Los vuelos chárter con ayuda partirán de Miami el 14 y el 16 de enero y llegarán a Holguín y Santiago de Cuba, respectivamente", detalló el comunicado

Imagen tomada en una barriada de Cuba.

Imagen tomada en una barriada de Cuba.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos empezará a enviar este miércoles vuelos con ayuda humanitaria prometida a Cuba en noviembre por el huracán Melissa, informó el Departamento de Estado.

"Los vuelos chárter con ayuda partirán de Miami el 14 y el 16 de enero y llegarán a Holguín y Santiago de Cuba, respectivamente", detalló el comunicado, difundido en momentos en que Washington aumenta la presión política sobre la isla.

Lee además
¿como refinanciar tu hipoteca para reducir tus pagos mensuales en eeuu?
RECOMENDACIONES

¿Cómo refinanciar tu hipoteca para reducir tus pagos mensuales en EEUU?
La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro en diciembre de 2025.
CONSUMO

Suben las ventas de viviendas y minoristas en EEUU

Esa ayuda, cifrada en total en 3 millones de dólares, será entregada "a quienes más lo necesitan, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas", añadió el comunicado oficial.

El huracán Melissa devastó a finales de octubre pasado amplias zonas de Jamaica, Haití y el este de Cuba. En total murieron cerca de 60 personas en el Caribe, y el gobierno cubano tuvo que evacuar preventivamente a más de 700.000 personas.

Los daños a la red eléctrica, los cultivos y las casas de miles de cubanos fueron considerables. Estados Unidos había anunciado la movilización de esos tres millones de dólares el 2 de noviembre.

"Trabajamos de de forma conjunta con la Iglesia Católica para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano", puntualizó el texto del Departamento de Estado.

EEUU destina ayuda humanitaria para el oriente de Cuba

Unas 6.000 familias podrían beneficiarse de esos envíos en Santiago de Cuba, Holguin, Granma y Guantánamo, aseguró el texto.

La ayuda consiste en comida como arroz, frijoles, aceite y azúcar, equipos de purificación de agua, utensilios de cocina o mantas y linternas solares.

Además de los vuelos chárter, el Departamento de Estado planea mandar también un barco con más ayuda a Santiago de Cuba en unas semanas.

Las relaciones entre ambos países se encuentran en alta tensión tras el ataque a Venezuela que acabó con el derrocamiento de Nicolás Maduro y su procesamiento judicial en Nueva York, junto a su esposa.

El presidente Donald Trump instó tras ese ataque al gobierno cubano a "alcanzar un acuerdo" y advirtió que no habría más petróleo venezolano para la isla comunista.

Washington tiene ahora el control de las exportaciones de crudo venezolano.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

OMS pide a EEUU que reconsidere su salida y vuelva a la organización

Parte del personal de la base de EEUU en Catar recibió orden de marcharse

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro en diciembre de 2025.
CONSUMO

Suben las ventas de viviendas y minoristas en EEUU

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

El periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido por el régimen de Maduro.
VENEZUELA

En libertad Roland Carreño entre otros periodistas detenidos por el régimen

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESTADO DEL ESTADO

DeSantis reivindica siete años de gestión y traza su agenda final