Tres acusados por dos muertes vinculadas al fentanilo en Miami-Dade

El fentanilo sintético, la droga china altamente mortal y 100 veces más fuerte que la morfina.

MIAMI.- Tres personas enfrentan cargos graves por dos muertes relacionadas con sobredosis de fentanilo y cocaína en Miami-Dade: la de un niño de 18 meses y la de una mujer de 63 años.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) informó que Raúl Cruz, de 32 años, fue acusado de asesinato en primer grado por el fallecimiento de Natasha Toral.

La mujer fue encontrada inconsciente el 30 de junio de 2025 en una vivienda situada en la cuadra 400 de la calle 10 del noroeste de Miami. Los paramédicos confirmaron su deceso en el lugar.

Cruz se encontraba con ella cuando llegaron los agentes. Según el FDLE, llevaba varias agujas y tres bolsas con una sustancia que dio positivo preliminarmente a fentanilo.

Los investigadores también recuperaron mensajes telefónicos relacionados con la compra de narcóticos durante la hora anterior al fallecimiento. La autopsia determinó que Toral murió por una intoxicación aguda combinada de fentanilo y cocaína.

El hombre había sido detenido inicialmente por posesión de drogas y parafernalia. La acusación de asesinato fue presentada después de ampliar la pesquisa sobre las circunstancias del caso.

La segunda muerte corresponde a Cameron Boujolly, de 18 meses, quien fue encontrado sin vida en enero.

Los análisis toxicológicos detectaron fentanilo y rastros de cocaína en su organismo. Las autoridades sostienen que el niño ingresó a una habitación sin asegurar y tuvo acceso a sustancias almacenadas en el lugar.

Su madre, Pearlandria Boujolly, fue arrestada en agosto y acusada de homicidio involuntario agravado de un menor.

Richie Gregoire, quien residía en la vivienda y en cuyo dormitorio los agentes dijeron haber encontrado cerca de 70 gramos de fentanilo, también enfrenta el mismo delito. Fue trasladado recientemente desde una instalación federal para responder por el nuevo señalamiento.

Ambas investigaciones fueron desarrolladas por el grupo de trabajo del sur de Florida de Asistencia Estatal para la Erradicación del Fentanilo, conocido como SAFE, junto con la Policía de Miami y la Fiscalía Estatal de Miami-Dade.

Los tres acusados deberán responder por separado ante los tribunales. Los cargos presentados no equivalen a declaraciones de culpabilidad.