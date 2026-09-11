Fiscalía acusa en Hialeah a administrador de recibir $185.000 mientras se paralizaban reparaciones

MIAMI.- El administrador de una asociación de condominios de Hialeah y el propietario de una empresa constructora enfrentan cargos por un supuesto esquema de sobornos relacionado con contratos de reparación en Venetian Gardens.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, identificó a los acusados como Carlos José Mejía, de 51 años, y Richard Thomas Murray, de 62.

Mejía, responsable de administrar el complejo residencial, enfrenta un cargo por fraude organizado y diez por recibir comisiones ilegales. Murray, propietario de AP Construction Solutions, está acusado de participar en un esquema organizado para defraudar por más de 50.000 dólares.

De acuerdo con información divulgada por el canal local CBS News Miami a partir de los documentos del caso, Murray habría entregado a Mejía más de 185.000 dólares mediante cheques descritos como parte de un supuesto “acuerdo de préstamo”.

Las autoridades sostienen que no encontraron pruebas de que el dinero fuera devuelto.

AP Construction Solutions obtuvo desde 2024 tres contratos para ejecutar trabajos en Venetian Gardens, una comunidad formada por 21 edificios. Las obras quedaron posteriormente detenidas por falta de fondos, pese a las necesidades de mantenimiento existentes en la propiedad.

Fernández Rundle explicó que la pesquisa comenzó después de que residentes denunciaran irregularidades relacionadas con la administración y los proyectos contratados.

El proceso se desarrolla bajo una ley estatal aprobada en 2024 que prohíbe a los administradores de condominios recibir comisiones, obsequios o beneficios vinculados con la contratación de servicios.

La Fiscalía no precisó cuánto dinero pagaron los propietarios mediante cuotas especiales ni qué proporción de las reparaciones llegó a completarse.

Tampoco informó si examina otros contratos o la posible participación de más personas.

Los cargos representan acusaciones formales y deberán demostrarse ante un tribunal. Ni Mejía ni Murray habían sido declarados culpables por los hechos atribuidos.