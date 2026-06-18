jueves 18  de  junio 2026
FALLO

Tribunal de Florida anula prohibición de porte oculto de armas para adultos menores de 21 años

El Cuarto Distrito de Apelaciones declaró inconstitucional una restricción vigente desde 1987 que impedía a los jóvenes de 18 a 20 años portar armas ocultas. El fiscal general se negó a defender la norma

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Por Daniel Castropé

MIAMI.- Un tribunal de apelaciones de Florida anuló la ley estatal que prohibía a los adultos de 18 a 20 años portar armas ocultas, al considerar que esa restricción —en vigor desde 1987— viola la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El Cuarto Distrito de Apelaciones (4to DCA) emitió el fallo unánime el miércoles, después de concluir que los jóvenes de ese rango de edad forman parte de “el pueblo” amparado por el derecho a la autodefensa y que el estado no acreditó una tradición histórica que justificara excluirlos del porte de armas.

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Un derecho de “segunda clase”

El juez Spencer D. Levine, que redactó la opinión a nombre del panel de tres magistrados, sostuvo que negar ese derecho a los adultos jóvenes equivale a degradar la garantía constitucional.

“Restringir a los jóvenes de 18 a 20 años —miembros de la misma ‘comunidad política’ que otros adultos respetuosos de la ley— de los derechos a la autodefensa convertiría a la Segunda Enmienda en un derecho de ‘segunda clase’”, escribió.

El magistrado destacó la contradicción de que una persona de 18 años pueda servir en las fuerzas armadas sin restricciones, pero enfrente límites severos para ejercer su derecho a la autodefensa.

El caso de Jaylen Eubanks

El fallo se originó en el caso de Jaylen Eubanks, un residente del condado de Broward arrestado en 2024, cuando tenía 18 años, por porte de un arma oculta, un delito grave castigado con hasta cinco años de prisión.

Un tribunal de primera instancia rechazó su impugnación a la constitucionalidad de la norma, pero la corte de apelaciones revirtió esa condena y devolvió el caso para nuevos procedimientos.

La resolución llegó tras decisiones contradictorias en Broward: en octubre de 2025, el juez Frank Ledee desestimó un caso similar al considerar inconstitucional la prohibición, mientras que la jueza Lorena Mastrarrigo había ratificado la misma ley meses antes.

Postura del fiscal general

El desenlace no sorprendió, dado que Uthmeier, el funcionario estatal encargado de defender la norma, se opuso abiertamente a ella y pidió al tribunal que la anulara.

“En otra victoria para los derechos inalienables de los floridanos, el 4to DCA coincidió con nuestra posición de que la ley de Florida que prohíbe a los adultos menores de 21 años portar un arma oculta es inconstitucional”, escribió el fiscal en la red social X.

Uthmeier añadió que no solicitará una revisión adicional y que trabajará con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor para implementar la orden judicial.

Reacciones y contexto

La medida generó rechazo entre los defensores del control de armas, que advierten que permitir el porte oculto a los jóvenes de 18 a 20 años debilita las salvaguardas adoptadas tras el tiroteo de 2018 en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, donde murieron 17 personas.

Fred Guttenberg, padre de una de las víctimas, calificó de profundamente preocupante la negativa del fiscal a defender la ley. Emma Brown, directora ejecutiva del grupo Giffords, anticipó que su organización combatirá cualquier intento de revertir las regulaciones vigentes.

El fallo se suma a una serie de cambios que han ampliado los derechos de armas en Florida: en 2023 entró en vigor el porte sin licencia para mayores de 21 años y, en septiembre de 2025, otro tribunal de apelaciones declaró inconstitucional la prohibición del porte abierto.

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