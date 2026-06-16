Líderes de Florida exigen cancelar conciertos de Kanye West en Tampa por historial antisemita

El senador de Florida, Rick Scott, en el Museo del Holocausto de Florida, en San Petersburgo.

MIAMI. - Un grupo bipartidista de funcionarios electos, sobrevivientes del Holocausto y líderes judíos de Florida exigió la cancelación de dos conciertos del rapero Ye —antes conocido como Kanye West— previstos para el 26 y el 28 de junio en el estadio Raymond James de Tampa, en rechazo a reiteradas declaraciones antisemitas del artista.

El reclamo se formalizó durante una rueda de prensa en el Museo del Holocausto de Florida, en San Petersburgo, donde los senadores Rick Scott y Ashley Moody encabezaron la condena contra la decisión de programar los espectáculos en un recinto de propiedad pública.

Escenario cargado de simbolismo

Los participantes hablaron en el vestíbulo del museo, entre un vagón de carga que se utilizó para transportar judíos europeos hacia los campos de concentración y un barco que pescadores daneses emplearon para rescatar judíos de los nazis. Scott intervino desde un podio con la leyenda “No financien el antisemitismo”.

“Kanye West ha sido un antisemita declarado e incluso se ha autodenominado nazi”, afirmó el senador. “Eso no es algo que apoyemos en Florida, y ciertamente no es algo que merezca ser financiado con nuestros impuestos”.

Kanye West-AFP En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills. AFP/Jean-Baptiste Lacroix

Debate sobre fondos públicos

El estadio Raymond James es propiedad del condado de Hillsborough y lo opera la Autoridad Deportiva de Tampa, una agencia pública designada por el estado que recibe recursos del condado y de la ciudad.

Scott sostuvo que ese carácter público obliga a rendir cuentas. “Es un recinto financiado con fondos públicos. Los contribuyentes deberían tener voz y voto en lo que sucede. Al fin y al cabo, es su dinero”, declaró.

El senador advirtió sobre las consecuencias de autorizar el evento. “Si permiten esto, ¿cuál será el siguiente? Si eres judío en esta ciudad, en este estado, te sientes como un ciudadano de segunda clase, como si a la gente no le importara nada. Tenemos el claro deber moral de rechazar el odio en todos los niveles”, expresó.

Documentos presupuestarios de la autoridad señalan que cerca del 5 % del impuesto de inversión comunitaria recaudado por el Condado se destina al pago de la deuda de los bonos del estadio, monto que en el año fiscal 2024 ascendió a 8,9 millones de dólares.

“Tiene mucho que explicar”

Por su parte, la senadora Moody centró parte de su intervención en lo reciente del historial del rapero. Recordó que no se trataba de hechos de hace veinte o diez años, sino del año pasado, cuando West afirmó amar a Hitler y declararse nazi, y promovió un álbum que incluía canciones tituladas, según reportes, "Heil Hitler" y "Gas Chambers".

Su crítica más dura apuntó contra la Autoridad Deportiva de Tampa. La senadora acusó al organismo de priorizar el odio y el antisemitismo, y sostuvo que un ente financiado con dinero de los contribuyentes "tiene mucho que explicar". En esa misma línea agregó que, cuando un gobierno toma malas decisiones, debe dar la cara, explicarlas y corregirlas.

Embed Kanye West has praised Hitler and slandered Jews. Letting him perform in a publicly funded venue in Tampa would effectively give him, and everything he’s done, the Florida taxpayers’ seal of approval.



We can’t let that happen.



Today, I was honored to be joined by… pic.twitter.com/oKnTHXOeOp — Rick Scott (@SenRickScott) June 15, 2026

Respuesta de la Autoridad Deportiva

La entidad rechazó los señalamientos a través de un comunicado. “Condenamos el antisemitismo, venga de donde venga. Sin embargo, también respetamos la libertad de expresión garantizada por la Constitución de los Estados Unidos, incluso cuando no estamos de acuerdo con lo que se expresa”, indicó.

El organismo agregó que no se emplea dinero de los contribuyentes para la organización de los conciertos de Ye y calificó de falsa cualquier afirmación contraria.

Moody cuestionó el argumento de la libertad de expresión esgrimido por la autoridad. Señaló que existe una línea delgada entre la libertad de expresión y el discurso de odio, y reprochó que, ante las preocupaciones planteadas en un clima hostil y de ataques contra los judíos estadounidenses, la entidad se haya "escudado" en la libertad de expresión y en las obligaciones contractuales.

Además del dúo de senadores, la coalición que cuestionó los conciertos incluyó al abogado de derechos civiles Leo Terrell y al exgobernador demócrata Charlie Crist.

Un rechazo que se amplía

A la iniciativa se sumaron el Museo del Holocausto de Florida, la Federación Judía de Tampa y el capítulo estatal de la Organización Nacional para las Mujeres, mientras que el comisionado del condado de Hillsborough, Harry Cohen, pidió a la autoridad deportiva adoptar una política de estándares comunitarios que concilie la libertad de expresión con el alcance de la plataforma que se concede al artista.

El presidente del museo, Eric Stillman, cuestionó la sinceridad de la disculpa pública que el rapero difundió a comienzos de año y advirtió sobre el riesgo reputacional para la región.

La institución anunció además entrada gratuita entre el 26 y el 28 de junio, para que los residentes conozcan la historia del Holocausto durante los días en que Ye se presente en la ciudad.

El artista, que tras el lanzamiento de su álbum “Bully” agotó dos veces el SoFi Stadium, mantiene una gira marcada por la controversia y por sus reiterados comentarios contra la comunidad judía.