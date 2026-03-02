lunes 2  de  marzo 2026
CONFLICTO BÉLICO

Industria aeronáutica llama a proteger aviación civil por ataques en aeropuertos de países del golfo Pérsico

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) piden seguridad de pasajeros y equipos aeroportuarios

Varias terminales aéreas de páises del golfo Pérsico recibieron impactos de drones o misiles.- AFP

Varias terminales aéreas de páises del golfo Pérsico recibieron impactos de drones o misiles.- AFP

Foto de JUSTIN TALLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTREAL — La crisis que se generó en el Medio Oriente debido a las represalias de Irán por el ataque de Estados Unidos e Israel, que ocasionó la muerte de su máximo líder supremo, Alí Jamenei, mantiene en vilo a la industria aeronáutica mundial.

No es solo por el cierre del espacio aéreo, sino también por los daños en las infraestructuras de los terminales aéreo y que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros dado que los efectos ya no se limitan a lo militar ahora alcanzan a la aviación civil.

Lee además
Imgen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.
Wall Street

Empresas de defensa suben en bolsa ante la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán
Singapore Airlines, Qatar Airways, ANA, Emirates, Japan Airlines.
CONFLICTO BÉLICO

Las aerolíneas sufren fuertes descensos en Bolsa por el ataque de EEUU e Israel a Irán

Ante esta crítica circunstancia, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) expresaron su preocupación por el alcance civil del conflicto y pidieron a los Gobiernos proteger tanto a la población como al transporte aéreo.

El director de la IATA, Willie Walsh, manifestó: “Todos esperamos una pronta resolución de las actuales hostilidades. Entre tanto, es crítico que los Estados respeten su obligación de mantener a la población y a la aviación civil libre de daños”, a través de la cuenta de X de la Asociación.

Ambas entidades recalcaron que la seguridad es la prioridad número uno del sector.

ACI, por su parte, expresó su pleno apoyo a los aeropuertos miembros en Medio Oriente y recordó que estas instalaciones son infraestructura crítica y líneas de vida esenciales en situaciones de emergencia.

“Reconocemos las importantes presiones operativas que enfrentan los aeropuertos de la región y elogiamos la profesionalidad, la resiliencia y la coordinación demostradas por los operadores aeroportuarios y los equipos de primera línea para mantener operaciones seguras y continuas”, señaló el organismo. “Reconocemos las importantes presiones operativas que enfrentan los aeropuertos de la región y elogiamos la profesionalidad, la resiliencia y la coordinación demostradas por los operadores aeroportuarios y los equipos de primera línea para mantener operaciones seguras y continuas”, señaló el organismo.

Además, hizo un llamado a los Gobiernos de los países afectados para garantizar la seguridad de los equipos aeroportuarios, un aspecto clave para la reanudación y continuidad de los vuelos.

En los dos últimos días, la conectividad aérea en Medio Oriente ha quedado prácticamente paralizada. A diferencia de otros conflictos en la región, por primera vez los aeropuertos fueron blanco directo de ataques iraníes, marcando un precedente preocupante. Las terminales de Abu Dhabi, Dubái y Kuwait recibieron impactos de drones o misiles provenientes de la República Islámica.

Actualmente, aerolíneas y aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos trabajan en coordinación con las autoridades aeronáuticas para reanudar operaciones limitadas, repatriar pasajeros, atender vuelos de carga y reposicionar aviones, en medio de una crisis que ya tiene repercusiones globales debido al rol estratégico de los hubs del golfo Pérsico en el tráfico internacional.

FUENTE: Con información de Informe Aéreo

Temas
Te puede interesar

Trump expone los cuatro objetivos de EEUU para la guerra contra Irán

Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa a que EEUU use sus bases por la guerra en Irán, Israel responde

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto.
Amenaza

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

Imagen referencial. 
ERROR

Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Imagen referencial.
JUSTICIA

Condenan a estafador de Miami por clonación de tarjetas y robo de identidad, deja más de 450 víctimas

Te puede interesar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
ATAQUE DIPLOMÁTICO

Trump advierte que "pronto sabrán" la respuesta de EEUU tras ataque a su embajada en Riad

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Una adolescente que se siente gata en una reunion callejera en Barcelona.
FENÓMENO SOCIAL

El boom de los "therian", urgencia sobre salud mental, falta de cohesión familiar

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.
Conflicto bélico

Rubio: Atacamos a Irán preventivamente, antes de ser atacados

El presidente Donald Trump. 
Conflicto bélico

Trump expone los cuatro objetivos de EEUU para la guerra contra Irán

Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
Economía

Corte de Apelaciones rechaza retrasar la implementación del fallo del Supremo sobre aranceles de EEUU