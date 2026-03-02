Industria aeronáutica llama a proteger aviación civil por ataques en aeropuertos de países del golfo Pérsico

MONTREAL — La crisis que se generó en el Medio Oriente debido a las represalias de Irán por el ataque de Estados Unidos e Israel, que ocasionó la muerte de su máximo líder supremo, Alí Jamenei, mantiene en vilo a la industria aeronáutica mundia l.

No es solo por el cierre del espacio aéreo , sino también por los daños en las infraestructuras de los terminales aéreo y que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros dado que los efectos ya no se limitan a lo militar ahora alcanzan a la aviación civil.

Ante esta crítica circunstancia, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) expresaron su preocupación por el alcance civil del conflicto y pidieron a los Gobiernos proteger tanto a la población como al transporte aéreo.

El director de la IATA, Willie Walsh, manifestó: “Todos esperamos una pronta resolución de las actuales hostilidades. Entre tanto, es crítico que los Estados respeten su obligación de mantener a la población y a la aviación civil libre de daños”, a través de la cuenta de X de la Asociación.

Ambas entidades recalcaron que la seguridad es la prioridad número uno del sector.

ACI, por su parte, expresó su pleno apoyo a los aeropuertos miembros en Medio Oriente y recordó que estas instalaciones son infraestructura crítica y líneas de vida esenciales en situaciones de emergencia.

"Reconocemos las importantes presiones operativas que enfrentan los aeropuertos de la región y elogiamos la profesionalidad, la resiliencia y la coordinación demostradas por los operadores aeroportuarios y los equipos de primera línea para mantener operaciones seguras y continuas", señaló el organismo.

Además, hizo un llamado a los Gobiernos de los países afectados para garantizar la seguridad de los equipos aeroportuarios, un aspecto clave para la reanudación y continuidad de los vuelos.

En los dos últimos días, la conectividad aérea en Medio Oriente ha quedado prácticamente paralizada. A diferencia de otros conflictos en la región, por primera vez los aeropuertos fueron blanco directo de ataques iraníes, marcando un precedente preocupante. Las terminales de Abu Dhabi, Dubái y Kuwait recibieron impactos de drones o misiles provenientes de la República Islámica.

Actualmente, aerolíneas y aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos trabajan en coordinación con las autoridades aeronáuticas para reanudar operaciones limitadas, repatriar pasajeros, atender vuelos de carga y reposicionar aviones, en medio de una crisis que ya tiene repercusiones globales debido al rol estratégico de los hubs del golfo Pérsico en el tráfico internacional.

