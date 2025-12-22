Trump afirma que lo más "inteligente" que puede hacer Maduro es dejar el poder en Venezuela

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.

PALM BEACH — El presidente Donald Trump dijo el lunes que lo más "inteligente" que puede hacer el gobernante venezolano, Nicolás Maduro , es dimitir, y le advirtió que mostrarse "duro" tendrá consecuencias para el mandatario.

Al ser consultado en su casa de Florida si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el presidente respondió: "Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo".

"Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo", añadió en tono de amenaza.

Washington asegura que el despliegue en el Caribe está vinculado a operaciones contra el narcotráfico. Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles e introducir al país toneladas de drogas.

EEUU incauta el petróleo

Trump aseguró este lunes que Estados Unidos se quedará con el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas y que también mantendrá retenidos estos buques.

"Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos", afirmó en rueda de prensa desde Palm Beach, Florida.

Durante la rueda de prensa le han preguntado por sus declaraciones sobre intervenciones en tierra, no solo en mar, para frenar el narcotráfico, y en concreto si se refería a Venezuela. "No. En cualquier parte. En cualquier parte de la que salga droga, no solo Venezuela", ha respondido el mandatario estadounidense.

Trump ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha anunciado un plan para construir buques de guerra para renovar la Armada estadounidense, incluido un nuevo tipo de buque de gran tonelaje.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press