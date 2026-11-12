Trump: "EEUU no necesita ningún acuerdo con Irán, esos días ya pasaron"

El presidente Donald J. Trump declaró este jueves que Estados Unidos no necesita un acuerdo con Irán y que le ha pedido al vicepresidente, JD Vance, que se concentre en asuntos domésticos y no en negociaciones con Teherán.

"No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días ya pasaron . Tenemos su dinero, centenares de miles de millones de dólares, y tenemos el Estrecho" de Ormuz, aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

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"He pedido al vicepresidente Vance que concentre toda su atención, completa y absoluta, en la enorme corrupción y criminalidad que están teniendo lugar en las ciudades y estados gobernados por los demócratas en todo Estados Unidos" explicó el mandatario.

"Minnesota, California, Illinois y muchos otros están todos mal administrados y son desastres de corrupción" añadió, en alusión a estados gobernados desde hace décadas por la oposición.

Pocos meses después de la primera oleada de ataques masivos contra Irán, en febrero de este año, Vance viajó a Pakistán para negociar directamente con representantes iraníes sobre el desmantelamiento de su programa nuclear.

Trump pide a Vance que se concentre en atacar la corrupción

Ese encuentro no rindió frutos, y ahora el Vicepresidente estaría considerando reanudar esos contactos con Teherán, de acuerdo a medios de prensa estadounidenses.

Paralelamente a esos esfuerzos diplomáticos, Trump encargó a Vance liderar un grupo de trabajo ministerial sobre supuesto fraude de dinero público, en el ámbito de las ayudas sociales, los programas sanitarios públicos o las pensiones.

Esas investigaciones han sido contestadas por la oposición demócrata.

En septiembre, el Departamento de Justicia anunció registros y acusaciones contra un supuesto fraude protagonizado por una organización no gubernamental, Home at Last, que recibió millones de dólares para sus programas destinados a personas sin hogar en California.

En Chicago (Illinois), las investigaciones se centraron en contratos públicos para construir casas. También se abrieron investigaciones sobre una empresa, Commonwealth Edison (ComEd), y sus relaciones con funcionarios públicos.

ComEd aceptó pagar 200 millones de dólares al gobierno federal para no llegar a juicio en 2020, y el año pasado el ex presidente de la Cámara de Representantes estatal, demócrata, fue sentenciado por ese caso a siete años de cárcel.

FUENTE: Con información de AFP.