sábado 6  de  septiembre 2025
Un doble orgullo: ser mujer y liderar a Hialeah en el centenario

Jacqueline García-Roves, primera mujer en dirigir Hialeah, coincide con el centenario de la ciudad y asegura que su misión es preservar la herencia hispana, modernizar la urbe y dejar un legado a las nuevas generaciones

Jackie García-Roves, primera alcaldesa de Hialeah. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Jacqueline García-Roves asumió como la primera alcaldesa en la historia de Hialeah justo en el año en que la ciudad celebra su centenario. Para ella, la coincidencia no es un hecho menor.

“Yo me siento muy orgullosa de ser la primera mujer alcaldesa, y más aún en este año de los 100 años de la ciudad de Hialeah. Estoy feliz de poder estar aquí para apoyar y defender a los residentes en un momento tan importante”, dijo en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Aunque reconoce que muchos verían en ello un desafío, García-Roves insiste en que lo asume como un reconocimiento al papel de la mujer en la vida pública:

“No lo tomo como un reto, lo tomo con mucho orgullo. Creo que es el momento de una mujer y he tenido el chance de demostrar lo que yo puedo hacer por los residentes de Hialeah”.

La evolución de Hialeah: de “agua, fango y factoría” a ciudad moderna

La alcaldesa reconoce el cambio radical de la ciudad desde sus orígenes.

“Ese dicho de agua, fango y factoría me lo recuerdo desde que era chiquita, pero esa Hialeah ya no existe. Ahora tenemos calles modernas, construcciones nuevas y planes para seguir embelleciendo la ciudad”.

Consciente de que Hialeah es la segunda ciudad más poblada de Miami-Dade, García-Roves apuesta por un urbanismo equilibrado: “No tenemos espacio libre, así que hay que construir hacia arriba, pero con cuidado. Queremos proyectos modernos que también sean asequibles y que mantengan a nuestros jóvenes en la ciudad”.

Herencia cubana y la fuerza de lo latino

Desde la segunda mitad del pasado siglo, Hialeah ha sido refugio histórico del exilio cubano y hoy sigue siendo un símbolo de identidad latina en Estados Unidos.

“Aquí casi todo el mundo habla español, el café cubano está en cada esquina y la democracia se vive con intensidad. Es una Cuba en los Estados Unidos”, expresó la alcaldesa.

Para conservar ese legado, menciona esfuerzos como el canal comunitario en español y el apoyo a espacios culturales: “En Hialeah todo el mundo se trata como familia, esa es nuestra mayor fortaleza como comunidad latina”.

Eventos del centenario: entre museos y celebraciones

El año de celebración ha estado marcado por actividades culturales y comunitarias. García-Roves destaca con orgullo el evento del 4 de julio, diseñado con motivo del centenario, y la preparación de la gran fiesta que tendrá lugar el 13 de septiembre.

“Ya se inauguró un museo y vienen más. La biblioteca JFK ha sorprendido por la riqueza de la historia que conserva. Queremos que los residentes se sientan parte de esta celebración”.

Retos actuales: agua, movilidad y vivienda

La alcaldesa también reconoce que el centenario llega acompañado de problemas históricos, como el alto costo del agua, la movilidad y la vivienda asequible.

“Estoy fajada con el Estado y el Condado para que los residentes paguen menos por el agua. No voy a pasar ese gasto a la gente. Estamos batallando una deuda injusta de 18 millones y busco soluciones como el plan de instalar un segundo metro en las casas desde noviembre”.

En paralelo, destaca proyectos de viviendas asequibles junto al City Hall y propuestas de movilidad que den más opciones a los residentes.

Legado para las nuevas generaciones

La visión de García-Roves está marcada por un objetivo: que las futuras generaciones quieran quedarse en Hialeah.

“Estoy trabajando para que mis hijos y los hijos de todos puedan casarse, comprar, alquilar y quedarse aquí. Que estén orgullosos de vivir en una ciudad de familias trabajadoras”.

La Hialeah del futuro

Cuando se le pide imaginar la ciudad dentro de 100 años, la alcaldesa sonríe y responde con ambición.

“Será una ciudad más próspera, moderna, con soluciones innovadoras de transporte. A lo mejor hasta carros voladores, pero lo importante es que siga siendo un lugar donde los jóvenes quieran quedarse”.

Con un mensaje de cierre, marca su meta personal. “Hialeah es hoy la segunda ciudad más segura del estado, pero yo voy a hacer que sea la primera”.

