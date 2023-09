Una apuesta por estudios superiores para hispanos en EEUU

Hay muy buenas oportunidades en general para la comunidad hispana, pero en específico para las mujeres, aseguró Munera, al tiempo que comentó que la AGMU suele recibir estudiantes ya en un nivel de madurez, con más de 25 años hasta los 50. “Y en adelante también, tenemos de todas las edades porque hay estudiantes que han venido de otros países con un título profesional y quieren seguir avanzando aquí en Estados Unidos”.

Raíces que impulsan

Para explicar cómo han mantenido las raíces, a la vez que se adaptan a los nuevos contextos, al remontarse a los orígenes del centro de estudios que hoy dirige, Munera, también de origen hispano, se refirió a la destacada fundadora, la Sra. Ana G. Méndez, como “una visionaria”, fue pionera en educación en Puerto Rico.

“Su misión y visión de educar a aquellos que de otro modo no tendrían la oportunidad, siguen siendo válidas hasta el día de hoy, no solo en Puerto Rico, sino también en Florida”, destacó Munera y valoró la trayectoria de AGMU como “pionera en una forma única de educación académica bilingüe (idioma dual) mediante la cual la mayoría de los programas se ofrecen en un entorno bilingüe, con profesores completamente bilingües, con el fin de ayudar a los hablantes nativos de español a estudiar en su lengua materna y aprender su profesión en inglés para ser competitivo en la fuerza laboral estadounidense”.

En ese sentido, Munera, quien es graduada de Psicología, se refirió a la trayectoria “bastante larga”, de más de 70 años de AGMU, con más de 40.000 alumnos y un crecimiento que, según dijo, ha sido, “gracias a Dios, bastante bueno” para sus impulsores. “En las últimas dos décadas también, desde que se abrió la sede principal en Orlando, hemos tenido un crecimiento muy constante con los estudiantes que vienen de otros países. Somos una universidad de hispanos. Nos hemos posicionado como una institución educativa para hispanos profesionales que buscan una educación superior especializada en programas que tienen una alta demanda como Enfermería, Trabajo Social, Psicología, Administración, Servicios de salud, salud mental y todos nuestros programas de MBA que se especializan en finanzas, recursos humanos y administración, tanto como el programa de Enfermería de nosotros, que es uno de los más populares que ofrecemos desde el grado de ‘asociado’ hasta el doctorado.

Una universidad que se expande en lo virtual

Igualmente, hay que señalar que además de las mencionadas sedes de la universidad en Florida, hay un campus principal, que es la modalidad en línea que se ofrece en español e inglés, algo que valoran mucho los estudiantes a la hora de decidirse por un “alma mater” que dé impulso a sus carreras, sobre todo cuando se tiene la confianza de que se trata de un centro de estudios acreditado por la MSCHE (Middle States Commission on Higher Education).

Para Munera, que asume la herencia académica de Ana G. Méndez, ser una mujer hispana, de padres que vinieron en busca de algo mejor y salir adelante, el reto está en seguir adelante: “por el mismo sueño y por los mismos principios que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, como por ejemplo la señora Ana González Méndez que siguió a su corazón en lo que quería brindar al mundo y lo logró, con muchos retos, en los años 40 y 50. Como mujeres, seguimos teniendo hoy en día muchos retos, pero para mí es un honor y un orgullo poder trabajar en esta universidad”, consideró, en referencia a este centro donde representa la visión y la misión concebidas por la fundadora.

“Yo vengo de la psicología y me encanta ayudar a la gente también. El latino que viene de otro país con un sueño muchas veces no sabe cómo buscar la ayuda para poder avanzar en su carrera profesional. Entonces eso es lo que a mí me apasiona, ayudar”, añadió y puntualizó algunos consejos para quienes, procedentes de países de América Latina, continúan llegando a Estados Unidos con el sueño de poder realizarse profesionalmente, al nivel que tenían en su lugar de origen.

“Que nos busquen a nosotros”, sugirió. “Nosotros somos un recinto donde todo el mundo es bienvenido. Les vamos a dar un servicio al cliente personalizado donde nadie es un número más. “Eres una persona, para nosotros eres un estudiante, parte de la familia. Vengan simplemente a buscarnos, somos una Universidad regionalmente acreditada”. Detalló además que aun cuando muchos piensan que por ser la AGMU una Universidad, no pueden pagar o no tienen las ayudas necesarias, lo mejor es informarse porque existen facilidades: “aquí les vamos a educar en cómo conseguir esas ayudas para que de forma flexible ellos puedan pagarse una carrera y seguir con sus sueños”.

Una excelente oportunidad para acceder a información fiable sobre AGMU y lo que la hace única y competitiva promete ser la prevista en celebración del Mes de la Hispanidad en EEUU. “Nosotros celebramos la cultura, estamos aquí para los latinos, para la comunidad hispana. Los invitamos a que vengan a festejar con nosotros el mes de la Hispanidad (...) aquí en el corazón de Miami Lakes que es en la 15201 NW 79th court. Vamos a tener a la Cámara de Comercio de Miami Lakes, festividades, gastronomía, música, se va a dar un concierto de violín, habrá bailes tradicionales, entre otros festejos. Y todos los días estamos aquí, de lunes a viernes, hasta las 8 de la noche y los sábados estamos de 9 a 1 de la tarde, y con mucho gusto los recibimos para darles información”, concluyó.

Para más información, visite:

Ana G. Mendez University South Florida Campus está localizada en 15201 NW 79th Court, Miami Lakes, FL 33016 - Visita www.agmu.edu / 866.299.AGMU