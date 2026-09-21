lunes 21  de  septiembre 2026
ACCIDENTE

Choque de madrugada entre motocicleta y scooter deja dos heridos graves en Miami

Un hombre de 30 años permanece en condición extremadamente crítica, mientras una mujer de 28 sufrió lesiones de gravedad

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Dos personas fueron trasladadas de urgencia a un hospital local después de una colisión entre una motocicleta y un scooter registrada la madrugada del domingo en el sector de la Pequeña Habana.

De acuerdo con Miami Fire Rescue, el hecho ocurrió alrededor de las 5:20 a. m. en la calle 7, entre las avenidas 18th Place y 19th del noroeste.

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Los primeros reportes indican que una mujer de 28 años manejaba el scooter y un hombre de 30 conducía la motocicleta cuando ambos vehículos impactaron por causas que todavía se investigan.

Paramédicos trasladaron a los lesionados al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital. El hombre ingresó en condición extremadamente crítica, mientras la mujer fue reportada en estado grave.

La Policía cerró temporalmente el tramo donde ocurrí el accidente en ambas direcciones para examinar la escena y retirar los restos que quedaron dispersos sobre la vía.

Las identidades de los involucrados no han sido divulgadas, ni se ha ampliado la información preliminar. Las autoridades continúan trabajando para determinar qué provocó el accidente.

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