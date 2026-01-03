sábado 3  de  enero 2026
JÚBILO

Venezolanos en Miami celebran captura de Maduro

“Este es el comienzo de todo”, dicen venezolanos en Miami, celebrando la libertad y un futuro lleno de esperanza para su país y la región

La celebración en Miami refleja el entusiasmo y la esperanza de la comunidad venezolana en Estados Unidos, quienes ven este momento como el inicio de un cambio histórico para Venezuela y la región.

DANIEL CASTROPÉ
Por REYES UREÑA y Daniel Castropé
En Miami, venezolanos residentes en la ciudad se congregaron para celebrar la captura y extracción de Nicolás Maduro, un hecho que, según ellos, marca el comienzo de la libertad para su país y otros territorios oprimidos en la región.

Johana, una joven nativa de Venezuela que se acercó al Arepazo, en la NW 58th St de Doral, expresó su alegría y emoción por la noticia.

“Una felicidad inexplicable. ¿Cómo le digo a mis hijos que van a poder ir a su país, a su país, que sea libre?, ¿cómo le digo a mi mamá que voy a poder volver, verla, abrazarlos a todos y que ellos también van a ser libres, demasiado feliz, demasiado feliz”, dijo, entre lágrimas y sonrisas.

Michael Luzardo, otro de los presentes en el sitio luego de que el presidente Donald Trump confirmara la captura del dictador luego de una operación militar, compartió un sentimiento similar y destacó la dimensión histórica del momento.

“Imagínate que no me cabe la alegría en el corazón, en el alma, o sea, en todo, en todo. O sea, estamos aquí recontrafelices, disfrutando, compartiendo con los amigos cubanos, también, que pronto vamos por lo mismo, Nicaragua, todos los países, este es el comienzo de todo. Hay mucho odio, pero también tiene que haber amor, porque también somos seres humanos, pero se merecen esto y más"

"De verdad que las puertas están abiertas para muchos países que nos pisoteaban, muchos países que, bueno, hubo xenofobia por los malos, pero los buenos somos más. Así que creo que vienen cosas buenísimas para Venezuela”, afirmó tras la consultarsele: ¿Qué viene ahora para Venezuela?

Osvaldo Hernández, un cubano presente, celebró la noticia destacando el papel de las autoridades estadounidenses.

“Mira, estoy feliz y contento. El pueblo venezolano ya es libre, gracias a Marco Rubio, gracias a nuestro presidente Donald J Trump, y contentos y felices celebrando aquí con todos los venezolanos. Y ahora Milagro, mi esposa es venezolana.... Y ahora Cuba, ¿cómo ven la? El próximo es Cuba, garantizado. Es lo mismo que el jefe del narcotráfico está en La Habana, y es lo que va a pasar”, señaló.

Temas
