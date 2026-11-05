Rubio niega tener planes de renunciar al Departamento de Estado para ser candidato presidencial

El secretario de Estado Marco Rubio en una conferencia de prensa.

WASHINGTON — El secretario de Estado Marco Rubio desmintió que planee dejar el cargo tras la derrota de los republicanos en las legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, según dijo en una entrevista con The New York Times este jueves.

Rubio, que también ejerce como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, es considerado por muchos como un potencial candidato en las elecciones presidenciales de 2028.

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"Siempre ha sido mi intención" trabajar para el presidente Donald Trump hasta el final de su mandato, declaró Rubio a The Times.

Pocos días antes de las elecciones del pasado martes, el secretario de Estado hizo una inusual aparición junto a Trump en un mitin. Subió brevemente al estrado para dirigirse a una multitud que lo aclamaba.

"No sé de dónde salen estas cosas"

Este jueves, esquivó preguntas sobre su futuro político: "Literalmente, no voy a hablar más de 2028".

Acerca de los rumores sobre si estaba considerando dejar el gobierno, Rubio respondió: "Para ser sincero, no sé de dónde salen estas cosas".

El jueves por la mañana, Bloomberg News informó de que Rubio estaba sopesando dejar la administración.

Según el reporte, Rubio había hablado con funcionarios de la Casa Blanca sobre su dimisión y que supuestamente le habrían pedido que se quedara.

El Departamento de Estado rechazó con vehemencia las versiones sobre la salida de Rubio.

Un invento

Dylan Johnson, secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos Globales, dijo que el artículo de Bloomberg era "totalmente inventado".

También rechazó como "noticia falsa completamente infundada" un informe del medio The Independent, según el cual Rubio planeaba lanzar su candidatura para la nominación presidencial republicana de 2028.

Rubio ha dicho anteriormente que apoyaría al vicepresidente JD Vance si se presenta a la presidencia.

Vance también es considerado ampliamente como un posible candidato en 2028.

Elogiado por su trabajo como senador y ahora como secretario de Estado, Marco Rubio, primer latino en ocupar el cargo y durante años figura prominente del ala tradicional del Partido Republicano, se menciona con fuerza para competir en las elecciones presidenciales de 2028 y sustituir a Trump

Rubio disputó a Trump la candidatura presidencial en 2016, pero después se sumó para apoyar a Trump.

Rubio ha ganado popularidad desde que asumió la Secretaría de Estado, desde donde encabeza las negociaciones para la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y presiona para lograr un cambio de régimen en Cuba. Ha sido mencionado por el propio Trump como posible sucesor.

FUENTE: Con información de AFP y EFE