Líderes venezolanos y estadounidenses se unen en Doral por un nuevo capítulo democrático

DORAL . - Desde temprano en la mañana del lunes, la comunidad venezolana en Doral comenzó a reunirse en el restaurant Las Vegas Cuban Cuisine, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa con la presencia del congresista Carlos A. Giménez , el senador Rick Scott y la senadora Ashley Moody. El motivo: celebrar lo que muchos consideran un nuevo día de libertad para Venezuela y la transición pacífica de la nación tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en la madrugrada del pasado sábado 3 de enero.

El ambiente se describió en una mezcla de emoción contenida y esperanza explosiva. Pancartas con la palabra “Libertad” se agitaban en manos de los presentes que en su mayoría, durante años, han vivido el exilio y la incertidumbre de la dictadura venezolana.

En el encuentro, Carlos A. Giménez calificó la captura de Maduro como “un día histórico para Venezuela” y un paso crucial hacia la reconstrucción democrática. Agradeció a Donald Trump y Marco Rubio por su desempeño crucial en la Operación Resolución Absoluta, así como la participación de otros líderes estadounidenses y recordó la importancia del exilio venezolano en la lucha por la libertad de su país. Comparó este momento con “la caída del Muro de Berlín”, resaltando la magnitud simbólica de la acción.

"Cuando Donald Trump te dice que va a hacer algo, lo va a hacer; no es como otro presidente que no cruza esa línea. Maduro no aceptó las propuestas de entrega cuando primero se trató de negociar con él, y pasó lo mismo con Irán: el presidente trató de negociar y ellos tampoco quisieron hacerlo. Por eso se tomó la acción en Irán, y lo mismo está sucediendo en Venezuela: para proteger los intereses, las vidas americanas, que es el deber número uno de cualquier gobierno. Fue una operación militar necesaria para arrestar a Nicolás Maduro, y ahora él está enfrentando la justicia americana. Hay otros en Venezuela que también tienen que venir a Estados Unidos para enfrentar la justicia americana."

Destacó, además, la política de la actual administración de enfocarse en el hemisferio occidental:

"Por muchos años estábamos enfocados en otros lugares sin darle suficiente atención a nuestro hemisferio. Los Estados Unidos tienen que ser el campeón de la libertad y la democracia en nuestro hemisferio. No podemos tener ningún tipo de dictadura en nuestro hemisferio."

Sobre la dictadura cubana, advirtió:

"Y el régimen de Cuba que tome nota: el presidente de los Estados Unidos ha mencionado a su régimen durante los últimos días, así que cuando este presidente habla, escúchenlo, porque es serio lo que está diciendo."

Finalmente, mostró optimismo sobre el futuro de la región y señaló la influencia de potencias externas detrás de los regímenes dictatoriales:

"Veo la luz al final del túnel para Venezuela y también un poquito para los cubanos. Tremendo día para el hemisferio, para Venezuela, para Cuba, Nicaragua y Colombia. Detrás de esas dictaduras están China, Rusia, Corea del Norte e Irán, una amenaza muy grande para la libertad del hemisferio, sino mundial. Por eso el presidente Trump dijo: ‘Basta, ya no vamos a tolerar la influencia en nuestro hemisferio. Vamos a quitar esa influencia para que el mundo entero sea un lugar y un planeta mucho más seguro y que aumente la libertad y la democracia. Cuando tú aumentas la libertad y la democracia, aumentas las chances para la paz.’"

Por su parte, Rick Scott señaló que este resultado es fruto de años de presión política y cooperación internacional, y destacó las oportunidades que se abren para la economía y la democracia en Venezuela.

La senadora Ashley Moody subrayó la gravedad del régimen de Maduro, definido como narcotráfico y criminalidad organizada, y reafirmó que la comunidad internacional no debe minimizar las violaciones del estado de derecho en el país sudamericano.

La presencia de estos líderes estatales y locales se convirtió en un acto simbólico que reforzó la relevancia de la diáspora venezolana en la región. Para muchos asistentes, este momento representa más que una victoria política: es la esperanza de que su país pueda un día no muy lejanos recuperar un sistema pluralista, con justicia y libertades.

Entre los miembros de la comunidad venezolana y cubana presentes, María Teresa Morín, coordinadora de Vente Venezuela en Estados Unidos, y José Daniel Ferrer, reconocido líder de la oposición, se hicieron notar. Ambos participaron activamente en la reunión y en las celebraciones desde que comenzaron el fin de semana, expresando el respaldo de los exiliados al despliegue estadounidense en Caracas y otros puntos del país, subrayando la unidad de los venezolanos en este proceso.

Ferrer destacó además el papel de Cuba como principal promotor del comunismo en la región, señalando la influencia del régimen cubano en la permanencia de la dictadura chavista. La presencia de Morín fue un recordatorio del rol de la diáspora venezolana, y en especial, el apoyo a María Corina Machado como figura clave en la promoción de un futuro democrático para su país.

También asistieron figuras destacadas de la política local y del movimiento de apoyo a la libertad en el sur de la Florida, entre ellas Dariel Fernández, Recaudador de Impuestos del Condado de MiamiDade; Alina García, Supervisora de Elecciones del condado; Gustavo Garagorry, presidente del Venezuelan American Republican Club Miami-Dade; y Marta Mesa, fundadora de LatinosGOP, entre otras personalidades influyentes.

Sin embargo, las celebraciones no han estado exenta de cautela. Mientras se vitorea la noticia, algunos venezolanos recuerdan que aún queda un camino incierto por recorrer dentro de la nación Sudamerica, y que la transición hacia un gobierno legítimo y transparente dependerá del compromiso interno y de la presión internacional sostenida.

A lo largo de la mañana de este lunes, la comunidad en Doral se convirtió otra vez en un mosaico de emociones: lágrimas, abrazos, aplausos y alegría contenida que reflejan décadas de lucha y sacrificio. Y es que desde el amanecer del 3 de enero de 2026, los venezolanos en cualquier rincón del planeta sintieron, quizás por primera vez después de 27 años, que la libertad dejaba de ser solo un anhelo para convertirse en una posibilidad tangible.