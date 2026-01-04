domingo 4  de  enero 2026
Doral se viste de tricolor: Exilio venezolano celebra el principio del fin de la tiranía

Decenas de venezolanos y personas de otras nacionalidades se congregaron en las inmediaciones del restaurante El Arepazo para reclamar el retorno definitivo de la democracia en Venezuela

Venezolanos en Miami festejan la captura de Maduro.&nbsp;

D. CASTROPÉ/DLA
Alegría entre venezolanos en el exilio.&nbsp;

D. CASTROPÉ/DLA
Venezolanos en Miami aplauden la captura de Maduro y piden la liberación de los presos políticos.&nbsp;

DLA
Exilio venezolano celebra el principio del fin de la tiranía.

D. CASTROPÉ/DLA
Con ejemplares de la edición especial de Diario Las Américas, venezolanos celebran la caída de Maduro.&nbsp;

D. CASTROPÉ/DLA
Alegría entre venezolanos por la captura del dictador Maduro.&nbsp;

DLA
Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro.&nbsp;

DLA
Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro.&nbsp;

DLA
Alegría entre venezolanos por la captura del dictador Maduro.&nbsp;

DLA
Venezolanos en Miami aliviados tras la captura de Maduro.&nbsp;

DLA
Venezolanos en Miami aliviados tras la captura de Maduro.&nbsp;

DLA
Venezolanos en Miami celebran la captura de Maduro.&nbsp;

DLA
Venezolanos se reúnen en El Arepazo para celebrar la caída de Maduro.&nbsp;

DLA
Venezolanos en Miami celebran la captura de Maduro.&nbsp;

DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Este domingo, las inmediaciones del emblemático restaurante El Arepazo, en la ciudad de Doral, se transformaron en epicentro de júbilo para la comunidad venezolana en el sur de la Florida.

Decenas de personas acudieron al lugar vestidas con prendas alusivas a los colores amarillo, azul y rojo, mientras ondeaban banderas en señal de victoria tras conocerse los detalles de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La jornada, marcada por lágrimas de emoción y abrazos entre conocidos y desconocidos, contó con la participación de miembros de las comunidades cubana, nicaragüense y colombiana, entre otras, quienes ven en este hecho un precedente para la región.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando los presentes entonaron a una sola voz las notas del himno nacional, el "Gloria al Bravo Pueblo", como símbolo de la libertad que sienten más cerca que nunca.

Voces de la resistencia y la transición

Líderes de las organizaciones políticas en el exilio tomaron la palabra. María Teresa Morín, coordinadora de Con Venezuela en EE.UU., destacó la preparación de la ciudadanía para este momento histórico.

"Los venezolanos hemos estado esperando durante muchos años esto, yo creo que estamos preparados para dar inicio a la refundación de nuestra tierra, de nuestra patria", afirmó.

Morín enfatizó que el objetivo principal trasciende lo político y toca la fibra familiar de la diáspora. "Qué estamos esperando los venezolanos, pues reunirnos nuevamente en nuestro país, que se reúnan nuevamente tantas familias que han quedado destrozadas y separadas", declaró.

Por su parte, Edgar Simón Rodríguez, coordinador de Vente Venezuela en EE.UU., ofreció un mensaje de calma respecto al manejo de la situación geopolítica.

"De lo que tenemos garantía en estos momentos es que el secretario de Estado, Marco Rubio, como lo ha declarado, Estados Unidos está en control de este proceso", aseguró el dirigente.

Rodríguez también proyectó el camino hacia la institucionalidad. "Sabemos que se van a llevar las cosas de una manera en que se conduzca a la restitución de la democracia", indicó, y añadió sobre el futuro electoral: "Va a haber en algún momento elecciones en Venezuela nuevamente para llevar a cabo por supuesto una democratización del país".

Respaldo institucional

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, asistió al mitin para expresar su apoyo a la comunidad venezolana, la más numerosa de su ciudad.

"Vamos a ver una justicia pagada, que creo que eso es lo que todos esperaban", sentenció la edil respecto a la captura de Maduro.

Fraga recordó el compromiso de la actual administración federal con la causa venezolana. "El presidente Trump fue muy claro sobre que va a haber justicia, paz y libertad, y eso es parte de un proceso de transición", explicó la alcaldesa.

De igual forma, Rafael Pineyro, concejal de la ciudad, calificó la fecha como un hito para todo el hemisferio.

"Sin duda alguna, un día de celebración para todos, no solamente los venezolanos, sino para todos los que creemos en la democracia y en la libertad, en los derechos humanos", manifestó.

Pineyro pidió paciencia y confianza en los pasos a seguir. "Esto apenas es el comienzo de una transición que tanto se ha trabajado, por algo que tanto se ha luchado por muchos años", concluyó el concejal.

Impacto en la región y el régimen cubano

La manifestación sirvió también para analizar el efecto dominó de esta operación. La alcaldesa Fraga vinculó directamente la caída de la cúpula chavista con el debilitamiento del régimen en La Habana.

"Vemos que Cuba también está muy debilitada. El cordón umbilical económico que tenían con Venezuela se le ha cortado y se va a seguir cortando", advirtió Fraga, quien considera que este colapso financiero "va a derrumbar más al régimen de Cuba".

