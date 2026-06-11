jueves 11  de  junio 2026
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Florida aprueba 90 millones de dólares para equipar a policías locales contra inmigración ilegal

El Gabinete estatal avaló fondos que se destinarán a la compra de radios, cámaras corporales, equipo antidisturbios, cascos balísticos, máquinas de rayos X y otros equipos

Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.

Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.

FREEPIK IA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y su gabinete aprobaron 90 millones de dólares en subvenciones para que 56 departamentos de policía de condados y ciudades adquieran equipos vinculados a la aplicación de la ley contra la inmigración ilegal.

La decisión fue adoptada por unanimidad en Tallahassee por los cuatro integrantes de la Junta Estatal de Control de Inmigración, con el fin de ampliar la capacidad operativa de las agencias locales que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Aprobación unánime

Junto a DeSantis votaron a favor el fiscal general James Uthmeier, el director financiero Blaise Ingoglia y el comisionado de agricultura Wilton Simpson, quienes conforman la junta.

De los 90 millones de dólares, 30,3 millones corresponden a nuevas adjudicaciones y 57 millones a fondos adicionales para organismos que ya habían solicitado ayuda con anterioridad.

Los recursos cubren la compra de radios, cámaras corporales, equipo antidisturbios, cascos balísticos, máquinas de rayos X, sillas de sujeción para reclusos y otros artículos.

Las mayores solicitudes

En la última tanda de peticiones, las oficinas del sheriff de los condados de Orange y Polk reclamaron las cifras más altas. El condado de Orange presentó una propuesta de 10 millones de dólares destinada en su mayor parte a equipamiento, con 9 millones reservados para radios portátiles del servicio de emergencias.

A su vez, la Oficina del Sheriff del Condado de Polk pidió también 10 millones, de los cuales 8,7 millones se asignarían a sistemas y servidores de radio encriptados. Según la solicitud, los equipos actuales del organismo no pueden comunicarse con los agentes del ICE por carecer de capacidad de encriptación.

“Con las mejoras propuestas, se habilitará la comunicación con ICE, lo que en última instancia reducirá el riesgo para nuestros oficiales y agentes de ICE, y reforzará la seguridad general de nuestras comunicaciones confidenciales”, señala el documento presentado por la oficina del sheriff de Polk.

Programa estatal en expansión

El estado ha aprobado hasta la fecha 147 millones de dólares en subvenciones para la aplicación de la ley migratoria y ha desembolsado casi 5 millones a 25 agencias locales, de acuerdo con Transparency Florida, el portal oficial que rastrea el gasto público.

La Legislatura reservó en 2025 un total de 250 millones de dólares para reembolsar a los cuerpos policiales locales por compras relacionadas con la inmigración ilegal, incluidas las horas extra de los agentes que participan en operativos con el ICE.

La junta también prorrogó una norma de emergencia que permite reembolsar la compra de vehículos a las agencias con acuerdos vigentes con el ICE. Bajo esa disposición, cada organismo puede adquirir una camioneta multipasajeros para el traslado de inmigrantes entre centros de detención del condado, estatales y federales.

Más allá de las grandes ciudades

El paquete incluyó condados de distintas regiones del estado. En el condado de Palm Beach, el Departamento de Policía de Boynton Beach figuró con 545.668 dólares, la totalidad clasificada como equipos, hardware y software ligados al programa 287(g) de aplicación migratoria.

La solicitud contempla una plataforma tecnológica de dos años y herramientas de transcripción para el análisis de imágenes de cámaras corporales y evidencia digital.

Las subvenciones se enmarcan en la política de Florida de respaldar con recursos estatales la colaboración de los gobiernos locales con las autoridades federales de inmigración, una prioridad que la administración de DeSantis ha sostenido a lo largo del último año.

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