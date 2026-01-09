Vuelve la magia de Disney para los residentes de Florida

Magic Kingdom sigue siendo el recinto más emblemático y hogar de atracciones clásicas como el Castillo de Cenicienta.

MIAMI.- Desde que Walt Disney abrió las puertas de Magic Kingdom en la ciudad de Orlando en 1971, millones de visitantes han cruzado sus portones en busca de algo más que diversión: un lugar donde la imaginación se hace realidad, donde los adultos recuperan la ilusión de la infancia y los niños descubren mundos que parecían imposibles. Con el tiempo, Disney ha crecido hasta convertirse en cuatro parques temáticos emblemáticos: Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios y Animal Kingdom, cada uno con su propia historia, atracciones únicas y experiencias que conquistan a todas las edades.

Ahora, los floridanos tienen la oportunidad de vivir toda esta magia a un precio especial con el Boleto Discover Disney para Residentes de Florida .

• Tres días: $235 más impuestos ($79 por día).

• Cuatro días: $255 más impuestos ($64 por día).

Las papeletas son válidas del 12 de enero al 16 de mayo de 2026, requieren reserva anticipada y permiten visitar los parques en días consecutivos o no consecutivos. Aunque cada día da acceso a una sola instalación, es posible regresar más de una vez durante el recorrido.

¿Dónde adquirirlos?

Se pueden comprar directamente en el sitio web oficial de Disney o en los centros de servicio al cliente dentro de los parques, mostrando comprobante de residencia en Florida (ID o licencia de conducir).

Disney no es solo un destino turístico; es un lugar donde cada risa, cada espectáculo y cada foto se convierten en recuerdos que duran toda la vida. Desde los desfiles y fuegos artificiales hasta los encuentros con los personajes más queridos, cada visita ofrece experiencias que unen generaciones.

Datos curiosos para los visitantes

• Animal Kingdom es el parque más grande de Disney en Orlando, con más de 500 especies de animales.

• EPCOT combina tecnología, ciencia y culturas del mundo, ofreciendo una experiencia educativa y divertida.

• Magic Kingdom sigue siendo el recinto más emblemático, inspirado en el original de California, y hogar de atracciones clásicas como Space Mountain y el Castillo de Cenicienta.

• Hollywood Studios transporta a los visitantes al mundo del cine y la televisión, con experiencias de Star Wars y Toy Story que fascinan a todas las edades.

Con esta oferta, los residentes de Florida pueden redescubrir la magia de Disney, planificar su visita estratégicamente y disfrutar de momentos inolvidables, desde la emoción de cada una de las actividades hasta la alegría de crear historias en familia.