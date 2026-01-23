viernes 23  de  enero 2026
ROBOTAXIS

Waymo debuta en Miami con su servicio de taxis de conducción autónoma, "sin conductor"

Design District, Wynwood, Brickell y Coral Gables: la compañía de vehículos autónomos opera desde el jueves 22 de enero en estos barrios de Miami.

Los vehículos de Waymo, la empresa de tecnología de conducción autónoma, comienzan a dar servicio en Miami.&nbsp;

Los vehículos de Waymo, la empresa de tecnología de conducción autónoma, comienzan a dar servicio en Miami. 

Cortesía de Waymo
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– Waymo, la empresa de transporte con vehículos de conducción autónoma, sin chofer al volante, comenzó a operar en Miami, permitiendo a los primeros usuarios solicitar sus servicios a través de una aplicación móvil, en un área inicial de 60 millas cuadradas que abarca algunos de los vecindarios más emblemáticos de la ciudad, como Design District, Wynwood, Brickell y Coral Gables, con planes de expandirse próximamente al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Waymo en Miami

Waymo es una empresa de tecnología de conducción autónoma que ofrece Waymo One, un servicio de viajes compartidos similar a Uber o Lyft, pero sin chofer. En Miami, la compañía comenzó con una lista de espera que ya suma cerca de 10.000 residentes inscritos, y, según la publicación de la compañía, está invitando nuevos usuarios de forma progresiva para garantizar una experiencia segura y fluida.

Lee además
Vehículo autónomo y eléctrico de Waymo (Google) y Zeekr (Geely).
AVANCES

Los robotaxis de Waymo ahora pueden circular por algunas autopistas de EEUU
Vista general después de que los Indiana Hoosiers derrotaran a los Miami Hurricanes 27-21 en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida. 
Fútbol Americano

El fútbol americano reina en EE.UU.: la final Indiana vs Miami fue el juego colegial más visto en 11 años

El área inicial de cobertura incluye Design District, Wynwood, Brickell y Coral Gables, con planes de expandirse próximamente al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Ampliar opciones de transporte

“Miami es una ciudad definida por su energía, su diversidad global y su espíritu visionario, y Waymo se enorgullece de sumarse a ese impulso”, afirmó Tekedra Mawakana, CEO de la empresa, al destacar que el objetivo es ofrecer una forma segura, confiable y accesible de desplazarse.

Desde el gobierno local, el presidente de la Comisión del Condado Miami-Dade, Anthony Rodriguez, dio la bienvenida a la iniciativa y subrayó que el condado ve en estas tecnologías emergentes una oportunidad para ampliar las opciones de transporte, siempre bajo estándares estrictos de seguridad, transparencia y rendición de cuentas.

Waymo también resaltó su impacto en la seguridad vial. Con más de 127 millones de millas recorridas de forma totalmente autónoma, la empresa asegura haber logrado una reducción de diez veces en choques con lesiones graves frente a conductores humanos en las zonas donde opera.

En ese sentido, Rachel Lamar, directora ejecutiva regional de MADD, señaló que los vehículos autónomos “tienen el potencial de prevenir muertes y lesiones causadas por factores de comportamiento, como la conducción bajo los efectos del alcohol”, si se implementan de manera responsable y en colaboración con la comunidad.

La accesibilidad fue otro de los puntos destacados. Virginia Jacko, CEO de Miami Lighthouse for the Blind, afirmó que esta tecnología puede marcar la diferencia entre la dependencia y la oportunidad, al permitir desplazamientos independientes y sin sesgos para personas con discapacidad visual.

Alcance nacional del servicio

Según información proporcionada por la propia compañía, Waymo ya opera servicios de transporte totalmente autónomo en varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Phoenix, Los Ángeles, San Francisco, Atlanta y Austin, donde su plataforma Waymo One funciona de manera regular con vehículos sin conductor humano al volante.

¿Cómo solicitar un viaje?

Los interesados deben descargar la aplicación Waymo desde su teléfono móvil, registrarse y, una vez invitados desde la lista de espera, podrán solicitar viajes dentro del área habilitada. La empresa irá ampliando el acceso y el territorio de operación de manera gradual.

Breve recorrido por la historia de Waymo

  • 2009: Google inicia el proyecto de vehículo autónomo, logrando recorridos inéditos con autos Toyota Prius.
  • 2015: Se realiza el primer viaje completamente autónomo en calles reales sin volante ni pedales, en Austin, Texas.
  • 2022: Waymo lanza al público su servicio de viajes autónomos en San Francisco.
  • 2026: Debut oficial del servicio público de Waymo en Miami.

Con este lanzamiento, Miami se suma a las ciudades que apuestan por la movilidad sin conductor, en un paso que promete transformar la forma de moverse por la ciudad.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

"Empieza el Juego": Miami lanza campaña preventiva contra el tráfico humano ante la llegada del Mundial de la FIFA 2026

¿Qué nuevo encargo podría darle Trump a Marco Rubio en Miami?

Novato del Heat gana minutos de juego: "Tiene mucha ambición"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.  video
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
¿CONSEJOS?

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?

Logo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase.
ACUSACIóN

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo por $5.000 millones

Vista aérea de la zona del proyecto.
CONTROVERSIA

Comisión de Miami-Dade autoriza expansión industrial sobre humedales protegidos

El cantante cubano Alfredito Rodríguez. 
OBITUARIO

Muere en Florida el cantante cubano Alfredito Rodríguez a los 74 años

Te puede interesar

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Fuerzas de la Lotería de Florida asumen rol federal y entregan a un extranjero a custodia de ICE

Por Daniel Castropé
Imagen de la ciudad de Abu Dabi donde se realizan las conversaciones en busca de un acuerdo de paz definitivo entre Rusia e Ucrania.
NEGOCIACIONES

Arrancan las conversaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi

Los vehículos de Waymo, la empresa de tecnología de conducción autónoma, comienzan a dar servicio en Miami. 
ROBOTAXIS

Waymo debuta en Miami con su servicio de taxis de conducción autónoma, "sin conductor"

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.
Fútbol Americano

Fernando Mendoza, la estrella de raíces cubanas que va por el número uno del Draft NFL 2026

Imagen referencial.
FALLO EJEMPLAR

Condenan a enfermero de Broward por millonario fraude al Medicare, ¿cómo lo hizo?